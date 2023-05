Profil Salma Salsabil Juara Indonesian Idol 2023, Suka Menyanyi Sejak Kecil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salma Salsabil resmi dinobatkan sebagai Juara Indonesian Idol 2023 pada Senin (23/05). Salma Salsabil meraih voting tertinggi dari masyarakat Indonesia, mengalahkan Nabila Taqiyyah yang otomatis menempatkannya di posisi runner-up.

Penampilan keduanya terlihat memukau dan berhasil mencuri perhatian dewan juri. Tak hanya penampilan dari finalis, babak Result & Reunion, Indonesian Idol turut menghadirkan 14 besar finalis Indonesian Idol Season XII. 14 besar itu berkesempatan untuk menyanyikan lagu "Idola Indonesia" dengan iringan Andi Rianto selaku sang pencipta.

Di penampilan terakhirnya Salma membawakan lagu yang berjudul Just The Way You Are milik Bruno Mars. Salma tampil memukau dengan para penari latar serta menggunakan setelah jas berwarna gelap yang berkilau.

Lantas, bagaimana sosok Salma Salsabil? Berikut profil Salma Salsabil yang telah dilansir dari bebagai sumber.

Profil Salma Salsabil

Pemilik nama asli Salma Aliyyah Putri Mandaya merupakan gadis yang lahir pada 12 Januari 2002. Saat ini berusia 21 tahun. Di usianya yang masih muda, sosok yang dikenal dengan nama panggung Salma Salsabil masih duduk di bangku kuliah Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Fakultas Penyajian Musik. Sebelum berkuliah, Salma diketahui mengambil jurusan musik saat masih SMK.

Sejak kecil, gadis asal Probolinggo ini menyukai dunia musik. Musik baginya adalah darah dan separuh hidupnya. Saat masih duduk di kelas 1 SD ia sudah menyukai menyanyi. Bakatnya yang sedari kecil sudah terlihat terus ia asah dan kembangkan dengan serius. Tak hanya pandai bernyanyi, Salma juga pandai bermain gitar.

Sebelum mengikuti ajang Indonesian Idol Season XII, Salma lebih dulu mengikuti ajang kompetisi bernyanyi lainnya seperti Idola Cilik, The Voice Kids Indonesia season 1, Rising Star Indonesia season 2, Sunsilk Hijab Hunt 2017, dan The Voice Indonesia season 3. Meski gagal berkali-kali ia tidak pantang menyerah dan terus berusaha menggapai mimpinya.

Kemudian Salma mencoba mengikuti Indonesian Idol setelah sekian lama tidak mengikuti ajang kompetisi bernyanyi lagi. Saat audisi ia membawakan lagu Iris dari Goo Goo Dolls dan lagu ciptaannya yang berjudul Intro. Tak disangka penampilannya sukses membawa dia mendapatkan golden tiket untuk ke tahap selanjutnya.

Selama berkompetisi, Salma terus menunjukan kemampuan bernyanyinya dengan baik serta terus konsisten memberikan penampilan terbaiknya. Hal ini dibuktikan setiap cuplikan video Selama bernyanyi selalu menjadi trending topik baik di YouTube maupun TikTok. Hal lain yang membuat Salma layak menjadi juara Indonesian Idol Season XII adalah kemampuannya menginterpretasikan dan mengimprovisasi berbagai genre dengan sangat baik.

Adapun beberapa lagu yang pernah dibawakan Salma selama berjuang di Indonesian Idol 2023 yaitu Englishman In New York, Satu yang Tak Bisa Lepas, Dunia Tipu-Tipu, Seribu Tahun Lamanya, Rungkad, Monolog, Zona Nyaman, Love Me Like You Do, CINTA, Tak Segampang Itu, Rayu, Aku Milikmu, Menghargai Kata Rindu, Peri Cintaku, dan lain-lainnya. Semua lagu tersebut mampu Salma selesaikan dengan baik. Tak jarang juga mendapatkan standing ovation dari para juri.

Perjuangan Salma Salsabil di Indonesian Idol tidak sia-sia, perjuangannya menghantarkan ia sebagai Juara Indonesian Idol 2023. Menyandang status juara membuat Salma berhak mendapatkan sejumlah hadiah seperti 1 unit mobil, uang tunai 150 juta, langganan berlangganan MNC Vision selama satu tahun, tabungan 10 juta, dan hadiah lainnya.

Dwi Lucy Susetiowati | berbagai sumber

