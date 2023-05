Foo Fighters Umumkan Drummer Baru dan Rencana Konser Usai Taylor Hawkins Meninggal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock Amerika Serikat, Foo Fighters, umumkan personel drum baru mereka, Josh Freese setelah kematian tragis Taylor Hawkins pada 2022. Dikutip dari Variety dan People, Foo Fighters mengumumkan hal ini lewat siaran langsung, pada Minggu, 21 Mei 2023.

Josh Freese Bergabung dengan Foo Fighters

Foo Fighters mengumumkan Josh Freese sebagai pemain drum terbaru mereka lewat siaran langsung dan video yang diputar di awal Sunday's Foo Fighters. Mengutip dari video yang diunggah oleh akun Twitter produser Giuseppe Mercadante, awalnya band pemilik lagu Learn to Fly ini terlihat berada di suatu ruangan dan berdiskusi. Terdapat penampilan cameo dari 3 drummer band lain, yaitu Chad Smith (Red Hot Chilli Peppers), Tommy Lee (Motley Crues), dan Danny Carey (Tool).

Pada menit ke 2 lewat 20 detik, Josh Freese memunculkan dirinya dengan berkata, "Um... PERMISI?!" dalam bahasa Inggris. Josh Freese kemudian mengajak band-nya untuk memainkan cuplikan dari lagu baru mereka But Here We Are yang akan rilis pada Jumat, 2 Juni 2023.

Foo Fighters akan Kembali Mulai Tur Musik Besok

Dikutip dari The Hollywood Reporter dan Variety, Foo Fighters akan memulai kembali tur mereka pada Rabu, 24 Mei 2023 di New Hampsire, Amerika Serikat. "Foo Fighters dibbentuk 27 tahun lalu untuk mewakili kekuatan menyembuhkan dari musik dan kelanjutan hidup," tulis band yang menyanyikan lagu Everlong itu.

Setelah kematian tragis Taylor Hawkins pada 24 Mei 2023, Foo Fighters sempat menyampaikan niat mereka untuk meneruskan aktivitas grup pada akhir 2022. Kembalinya Foo Fighters ke industri musik diperkuat dengan Josh Freese yang mengisi posisi drummer. "Tanpa Taylor, kami tidak akan menjadi band yang sama seperti sebelumnya dan tanpa Taylor, kami tahu kami kan menjadi band berbeda kedepannya," ujar band Foo Fighters menyiratkan kembali ke dunia musik.

Sementara itu, kehadiran Josh Freese belum diketahui sebagai drummer Foo Fighters permanen atau hanya sementara untuk membantu berjalannya konser.

GABRIELLA AMANDA

