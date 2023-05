Cinta Laura dan Putri Marino Bakal Hadir di Festival FIlm Cannes 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cinta Laura dan Putri Marino akan bertolak ke Prancis untuk menghadiri Festival Film Cannes 2023 pada 26-27 Mei. Kedua aktris tersebut akan bergabung dengan sejumlah selebritas dunia yang menjadi spokesperson global L’Oreal Paris seperti Kate Winslet, Eva Longoria, Gemma Chan, Aishwarya Rai, Jane Fonda dan masih banyak lagi.

Kedatangan Cinta dan Putri ke Cannes untuk mewakili perempuan Indonesia di salah satu festival film paling bergengsi di dunia itu. Mereka akan hadir di Lights on Women Award, penghargaan yang diberikan L'Oreal Paris sejak 2021 khusus untuk sutradara film pendek wanita berbakat. Pemenang penghargaan ini akan diumumkan oleh Kate Winslet, peraih Oscar sekaligus spokesperson global L'Oréal Paris yang juga bertindak sebagai kepala juri dan presenter Lights on Women Award.

Dalam konferensi pers di Hotel Pullman Jakarta, Cinta mengatakan bahwa kehadirannya di festival ini ingin meningkatkan kesadaran perempuan Indonesia tentang potensi yang dimiliki, termasuk di film. Sebab, kata dia, dalam dalam film perempuan sering kali digambarkan dari lensa laki-laki yang memperlihatkan perempuan lemah, takut memperjuangkan apa yang dia inginkan, dan tidak mau melawan norma yang ada.

“Sebagai manusia, baik laki dan perempuan, seharusnya kita punya hak dan opportunity yang sama,” kata Cinta yang merupakan spokeperson L'Oreal di Indonesia, Senin, 22 Mei 2023.

Dia juga ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya berisi kemiskinan, radikalisme, dan bencana alam seperti yang ditampilkan di dalam berita internasional. Kata dia, banyak perempuan Indonesia yang juga inovatif dan sukses di berbagai bidang.

Baca Juga: Raline Shah Anggun Berkebaya Biru di Karpet Merah Cannes Film Festival 2023

“Aku ingin memperlihatkan ke dunia bahwa banyak perempuan Indonesia yang hebat, berpendidikan, bertalenta, dan tidak kalah dengan wanita mana pun di dunia,” kata dia.

Sementara itu, Putri Marino mengakui bahwa selama ini industri film identik dengan laki-laki. Namun, ketika dia memasuki dunia film pertama kali pada 2016, sudah banyak perempuan yang berkiprah di industri ini. Bahkan produser film yang pertama kali dia bintangi juga perempuan.

“Dari 2016 sampai sekarang 2023 sudah jauh lebih baik, banyak sekali perempuan yang bisa bawa karyanya ke internasional seperti Kamila Andini dan Gina S. Noer,” kata dia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ini bukan pertama kali L’Oreal mengirimkan wakil Indonesia ke Cannes. Sekitar 10 tahun lalu, merek kecantikan asal Prancis itu juga mengirimkan perempuan Indonesia ke red carpet Cannes.

Deddy Lukmanda, Brand Business Leader of Haircare and Make up L'Oréal Paris mengatakan, bahwa pengiriman perwakilan Indonesia ke Cannes sejalan dengan komitmen merek tersebut dalam mendorong inklusivitas dan menginspirasi perempuan untuk berkarya di industri salah satunya film.

Selain itu, perwakilan itu akan menyampaikan pesan “you are worthed”. “Pesan ‘you are worthed’ ini kami sampaikan di belakang layar, lewat fashion dan beauty untuk menampilkan karya mereka di red carpet bersama Cinta Laura dan Putri Marino,” kata dia.

Untuk penampilan di karpet merah Cannes Film Festival 2023, Cinta Laura dan Putri Marino akan didandani oleh fashion stylist Yoland Handoko. Masing-masing akan mengenakan tiga gaun yang dirancang oleh desainer Tanah Air. Cinta mengenakan karya Tex Saverio, Maison Met – Mety Choa, Jacob Wil, sementara Putri memakai busana karya Hian Tjen, Toton, SOE Jakarta dan aksesori dari TULOLA Designs. Untuk makeup, Cinta akan dirias oleh Bubah Alfian dan Putri oleh Aditya.

Pilihan Editor: L'Oreal Gandeng Cinta Laura Ajak Masyarakat Melawan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.