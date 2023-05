Perjalanan Band Metal BMTH yang Disebut Akan Gelar Konser Musik di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup rock asal Sheffield, Inggris, Bring Me the Horizon (BMTH) yang terbentuk pada Maret 2004, dikabarkan akan gelar konser musik ke Indonesia. Kabarnya, BMTH akan mengadakan konser di Jakarta pada November mendatang. Menyusul Coldplay?

Berdasarkan Allfamous, BMTH merupakan band metal Inggris yang terdiri dari vokalis Oliver Sykes, gitaris Lee Malia, bassis Matt Kean, drummer Matt Nicholls, dan kibordis Jordan Fish. Mereka masuk ke RCA Record secara global dan Columbia Records secara eksklusif di Amerika Serikat.

BMTH adalah grup dengan genre musik metalcore, metal alternatif, rock alternatif, pop rock, rock elektronik, dan deathcore. BMTH mengambil nama mereka dari kalimat yang diucapkan karakter Johnny Depp dalam film Pirates of the Caribbean: The Course of the Black Pearl.

BMTH aktif sejak 2004 sampai sekarang. Mereka merilis album debut mereka Count Your Blessings pada 2006. BMTH meraih sertifikat emas di Australia dan perak di Inggris untuk album 2013 mereka, Sempiternal. Lalu album 2015 mereka That's the Spirit memulai debutnya di nomor dua Billboard 200 Amerika Serikat.

Merujuk Allmusic, awalnya BMTH mendirikan label mereka sendiri, Thirty Saya of Night, untuk merilis EP debut mereka pada 2005 This Is What the Edge of Your Seat Was Made For.

Setalah masuk label terkenal, kebisingan pun terlihat, mereka menerbitkan kembali EP ke khalayak yang lebih luas. Debut panjang penuh BMTH, Count Your Blessings, muncul pada Oktober 2006, dengan perilisan Amerika setelah satu tahun kemudian berkat Epitaph Records.

Dengan album kedua mereka, Musim Bunuh Diri, BMTH bergerak ke arah yang lebih mudah untuk diakses dan akhirnya memecahkan tangga album Inggris. Tetapi tidak semua orang menyetujui suara baru ini, dan Ward keluar dari band pada awal 2009.

Pengganti sementaranya ialah Jona Weinhofen, mantan anggota I Killed the Prom Queen. Ia akhirnya bertahan dengan band ini sebagai anggota tetap, dan grup BMTH kembali ke studio dengan produser Fredrik Nordstrom pada Maret 2010 untuk mulai mengerjakan album ketiga mereka. Hasilnya Ada Neraka, Percayalah Aku Pernah Melihatnya, Ada Surga, Mari Kita Rahasiakan, dirilis pada paruh kedua 2010, beberapa bulan setelah grup BMTH menyelesaikan pertunangan mereka dengan Warped Tour.

Album Keempat

Album keempat, Sempiternal yang dipuji secara kritis, tiba di Epitaph pada 2013, dan memuncak di nomor tiga tangga album Inggris. Usaha BMTH berikutnya menandai perubahan besar dari suara yang sudah mereka asah sejak debut.

Dirilis pada 2015, konsep longgar That's the Spirit memperlihatkan