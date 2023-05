Aamir Khan, Aktor India Berjuluk Mr. Perfectionist

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Aamir Khan tak dianggap sekadar sebagai artis film India paling berpengaruh. Ia tetap satu-satunya aktor yang pernah menghiasi sampul majalah Time. Pada 2012, sampul Time menampilkan wajah Aamir Khan berjudul Khan's Quest - Can An Actor Change the Nation, dikutip dari Koimoi.

Siapa Aamir Khan?

Ayah Aamir, Tahir Hussain berprofesi sebagai produser. Pamannya, Nasir Hussain adalah produser dan sutradara terkemuka pada 1970-an. Sepupunya, Mansoor Khan juga sutradara.

Mengutip Britannica, Aamir Khan aktor India yang memulai karier film pada 1973. Aamir memulai karier filmnya dengan berperan dalam drama Yaadon Ki Baaraat, Tapi setelah tampil di Madhosh (1974), Aamir tidak lagi kembali ke layar lebar hingga Holi (1985).

Aamir memulai debutnya sebagai aktor utama Qayamat Se Qayamat Tak (1988). Setelah rangkaian film yang biasa-biasa saja, Aamir meraih kesuksesan box office dengan Dil (1990), dan Dil Hai Ke Manta Nahin (1991). Pada 1992, Aamir memantapkan reputasinya sebagai favorit penonton dengan musikal Jo Jeeta Wohi Sikandar.

Setalah tampil dalam sejumlah peran romantis, Aamir Khan mulai memainkan karakter dalam beragam genre pada pertengahan 1990-an. Akting komedi Aamir mendapat perhatian penonton khusus dalam film-film seperti Andaz Apna Apna (1994), Rangeela (1995), dan Ishq (1997).

Aamir juga tampil dalam sejumlah drama terkenal, termasuk Raja Hindustani (1996) dan Deepa Mehta's Earth (1998).

Bollywood. Untuk penampilannya dalam Lagaan: Once Upon a Time in India (2001), Aamir menerima Penghargaan Filmfare lainnya. Adapun 3 Idiot (2009) dan PK (2014), keduanya dibintangi Aamir Khan itu termasuk film berpenghasilan tertinggi dalam sejarah

Aamir Khan dijuluki Mr. Perfectionist.