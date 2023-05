4 Fakta-Fakta Bianca Censori, Istri Baru Kanye West

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Bianca Censori kini tengah menjadi sorotan usai dikabarkan menjadi istri baru rapper dan penyanyi asal Amerika, Kanye West. Baru-baru ini, media lokal Daily Mail melaporkan jika keduanya kedapatan keluar dari restoran Cecconi di Hollywood Barat. Keduanya pun terlihat bergandengan tangan dan tak segan menunjukkan kemesraan di muka publik.

Kanye West dan Bianca Censori dikabarkan telah menikah diam-diam dengan menggelar upacara pernikahan intimate di Beverly Hills, California, Amerika Serikat. Keduanya pun terlihat mengenakan cincin pernikahan di kedua jari manisnya. Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi mengenai kabar pernikahan keduanya.

Lantas, siapa sebenarnya wanita yang diisukan menjadi istri baru sang rapper? Berikut fakta-fakta Bianca Censori, istri baru Kanye West.

1. Desainer Arsitektur di Perusahaan Kanye Yeezy

Bianca Censori diketahui merupakan alumni dari University of Melbourne, Australia. Dia menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang arsitektur pada 2017 silam dan mengambil gelar master pada sekitar 2019 lalu. Kini, ia bekerja sebagai desainer arsitektur di Yeezy, perusahaan mode milik Kanye West. Ia bergabung dengan perusahaan tersebut sejak November 2020 atas ajakan langsung dari sang pemilik.

Sebelum bekerja bersama Kanye West, Bianca pernah bekerja di DP Toscano dan Kolektiv yang bergerak di bidang konsultan desain. Selain itu, ia juga pernah membangun bisnis perhiasannya sendiri pada sekitar 2014. Perusahaan bernama Nylons Jewellery itu pun hanya beroperasi hingga Juli 2017.

2. Dikabarkan Menikah dengan Kanye West

Pada Januari 2023 lalu, Bianca Censori pertama kali terlihat bersama Kanye West. Berdasarkan laporan TMZ, keduanya makan di Hotel Waldorf Astoria Beverly Hills. Tak lama kemudian, keduanya dikabarkan mengadakan sebuah acara tertutup untuk merayakan hubungannya. Meski begitu, diketahui mereka belum meresmikan atau melangsungkan pernikahan. Selain itu, Kanye West pun terlihat mengenakan cincin emas yang melambangkan komitmennya pada sang kekasih.

3. Berbeda 18 Tahun dengan Kanye West

Bianca Conseri adalah perempuan asal Melbourne, Australia yang kini tinggal di Los Angeles, Amerika. Menurut New York Post, dalam sebuah artikel untuk iD, Bianca berusia 21 tahun di 2016 lalu. Berarti, ia lahir pada 1995 dan kini berusia 28 tahun. Sementara itu, Kanye West adalah pria kelahiran 1977 yang tahun ini akan berusia 46 tahun. Dengan demikian, Bianca dan Kanye terpaut usia hingga 18 tahun.

4. Dibuat Lagu oleh Kanye West

Karena kecintaannya kepada sang kekasih, Kanye West diketahui membuatkan sebuah lagu untuk Bianca. Lagu tersebut berjudul 'Censori Overload' yang dirilis pada Desember 2022 lalu. Pada salah satu liriknya, Kanye menulis "And The Bible said I can't have anymore sex till marriage".

