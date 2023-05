6 Rekomendasi Film yang Pernah Dibintangi Desta, Salah Satunya Get Married

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deddy Mahendra Desta atau yang kerap disapa Desta terkenal sebagai host kenamaan tanah air. Tapi selain piawai membawakan acara, Desta juga berbakat sebagai seorang aktor. Terbukti, wajah Desta kerap menghiasi sejumlah judul film tanah air.

Ada banyak rekomendasi film yang dibintangi Desta yang bisa Anda tonton di waktu luang. Di filmnya, Desta banyak beradu akting dengan aktor kenamaan lain seperti Nirina Zubir hingga Ringgo Agus Rahman. Terbaru, Desta juga sempat beradu akting dengan sahabatnya yakni Vincent Rompies.

Berikut beberapa rekomendasi film yang pernah dibintangi Desta.

1. Get Married (2007)

Film Get Married merupakan film drama komedi yang dibintangi oleh Desta. Film ini dirilis pada 2007 dan terbagi dalam empat bagian yakni Get Married (2007), Get Married 2 (2009), Get Married 3 (2011), dan Get M4rried (2013). Film yang satu ini sempat sukses besar pada masanya.

Meskipun bukan menjadi pemeran utama, namun Desta merupakan salah satu tokoh penting di film ini. Get Married sendiri menceritakan tentang persahabatan kocak antara Desta yang bermain sebagai Guntoro dengan Mae (Nirina Zubir), Eman (Aming), dan Beni (Ringgo Agus Rahman).

2. Si Jago Merah (2008)

Rekomendasi film yang dibintangi Desta selanjutnya adalah Si Jago Merah. Di film ini, Desta beradu akting dengan Judika, Poppy Sovia, Tika Putri, Ringgo Agus Rahman Sarah Sechan dan rekannya di Clubeighties, Yton. Film yang rilis pada 2008 ini merupakan film drama komedi yang tampil dengan cerita yang lebih segar.

Film Si Jago Merah mengisahkan lika-liku empat pria yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Desta sendiri berperan sebagai Gito Prawoto seorang mahasiswa yang terancam drop out karena menunggak uang kuliah selama 4 semester. Bersama Dede Rifai (Ringgo Agus Rahman), Kuncoro Prasetyo (Yton Club 80’s) dan Rojak Panggabean (Judika), mereka bekerja sebagai Pasukan Cadangan dengan perlengkapan seadanya dan ditugaskan untuk merawat mobil pemadam kebakaran yang sudah tua, yang dikenal dengan sebutan Si Jago Merah.

3. Bukan Malin Kundang (2009)

Film Desta lainnya yang bisa jadi tontonan saat akhir pekan adalah Bukan Malin Kundang. Di film ini Desta berperan sebagai Ado yang memiliki dua sahabat. Ado memiliki teman kampus bernama Ryan (Ringgo Agus Rahman), dan Luna (Sissy Priscillia).

Film bergenre komedi ini menceritakan tiga sahabat yang memiliki latar keluarga berbeda-beda. Ryan diketahui hidup bersama ibunya sebagai orang tua tunggal. Sedangkan Ado berasal dari keluarga besar, namun kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Sementara Luna dibesarkan oleh orang tua yang sangat memperhatikannya.

4. 3 Pejantan Tanggung (2010)

Film bergenre komedi yang juga dibintangi oleh Desta bersama Ringgo Agus Rahman adalah 3 Pejantan Tanggung. Di film ini, Desta berperan sebagai Angga. Ia memiliki sahabat yakni Harta (Ringgo Agus Rahman) dan Kris (Dennis Adhiswara).

Film ini menceritakan kisah tiga sahabat yang terdampar di tengah pedalaman hutan Kalimantan. Mereka kemudian ditolong oleh sekelompok pria Suku Dayak. Akan tetapi secara tak sengaja mereka membakar gubuk milik putri kepala Adat. Mereka pun terpaksa harus menjalani hukuman dan tinggal di desa terpencil itu.

5. Air & Api (2015)

Desta kembali membintangi film Air & Api yang merupakan film kelanjutan dari film Si Jago Merah pada 2008. Di sini menceritakan kisah Gito (Desta) dan Rojak (Judika Sihotang) yang berkenalan dengan Abdur (Abdur Arsyad). Mereka kembali bekerja sebagai petugas damkar dibawah pimpinan Komandan Dicky (Bucek).

Di sini Gito dan Rojak ditugaskan sebagai pembimbing calon petugas damkar baru. Beberapa petugas pemadam tambahan yang baru ialah Radit (Tarra Budiman), Sisi (Enzy Storia) dan Dipo (Dion Wiyoko).

6. Pretty Boys (2019)

Pretty Boys adalah film terbaru yang dibintangi Desta. Film ini bergenre komedi-drama yang disutradarai oleh Tompi, dan diproduseri oleh Desta sendiri. Di sini Desta juga beradu akting dengan sahabatnya yaitu Vincent Rompies.

Film Pretty Boys menceritakan industri pertelevisian, serta ambisi dua sahabat, Rahmat Maha Esa (Desta) dan Anugerah Santoso (Vincent Rompies) yang bermimpi masuk TV dan menjadi terkenal. Sayangnya perjuangan mereka tidaklah mudah.

