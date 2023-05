68 Tahun Chow Yun Fat: Aktor yang Berangkat dari Drama TV

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika berbicara tentang aktor dari negeri Tirai Bambu, maka yang akan tersebut adalah Jacky Chan atau lebih lama almarhum Bruce Lee. Namun ada salah satu aktor kawakan yang juga cukup terkenal dari Tiongkok yaitu Donald Chow atau yang lebih dikenal dengan Chow Yun-fat alias ditulis Chow Yun Fat.

Inilah sosok aktof Chow Yun Fat yang genap 68 tahun kemarin.

Perjalanan Chow

Melansir IMDB, Chow lahir 18 Mei 1955 di pulau Lamma salah satu bagian dari koloni Inggris di Hong Kong, dekat Pelabuhan Victoria.

Ibunya adalah seorang petani sayur dan wanita pembersih, dan ayahnya bekerja di kapal tanker Shell Oil Company. Keluarga Chow pindah ke perkotaan Hong Kong pada tahun 1965 dan pada awal tahun 1973, dan pada saat itu Chow menghadiri panggilan casting untuk TVB, yaitu sebuah divisi dari produksi Shaw Bros.

Popularitasnya meningkat ketika penampilannya sebagai gangster bersetelan putih Hui Man-Keung dalam serial TV drama Shanghai Beach tahun 1980 yang sangat popular.

Ia pertama kali menerima penghargaan sebagai aktor terbaik pada tahun 1985 dalam Penghargaan Golden Horse di Taiwan dan Penghargaan Aktor Terbaik lainnya dari Festival Film Asia Pasifik untuk penampilannya di Hong Kong 1941.

Dari penghargaan ini, sutradara HK John Woo tertarik untuk menjadikan sebagai pemeran dalam film gangster beralur cepat A Better Tomorrow pada tahun 1986.

Sejak saat itu, banyak film-film bertemakan kejahatan yang disutradarai oleh HK John Woo yang laris dipasaran berkat akting Chow, seperti A Better Tomorrow II (1987), The Killer (1989), dan Rebus Keras (1992).

Pada tahun 1998, Chow mulai merambah dunia Hollywood dan tampil dalam The Replacement Killers (1998) bersama Mira Sorvino, The Corruptor (1999) dengan Mark Wahlberg , dan Anna and the King (1999).

Namun Chow Yun Fat tidak terbutakan dengan dunia Hollywood, dan memutuskan untuk kembali ke perfilman Asia. Ia mulai membintangi film bergenre bela diri, seperti Crouching Tiger Hidden Dragon pada tahun 2000 arahan Ang Lee.

