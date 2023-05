Profil Kim Byung Chul, Aktor Veteran Korea Selatan yang Jago Berbagai Banyak Peran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Kim Byung Chul sedang ramai menjadi perbincangan publik lantaran perannya dalam drakor berjudul Doctor Cha yang sedang tayang. Ia berperan sebagai Seo In Ho yang berhasil membuat penonton emosi atas perannya yang berselingkuh dari istrinya. Reaksi penonton yang emosi membuktikan Kim Byung Chul sukses memerankan karakter tersebut. Siapa sebenarnya Kim Byung Chul? Berikut sosok Kim Byung Chul aktor veteran Korea Selatan yang jago berbagai banyak peran.

1. Profil Kim Byung Chul

Aktor veteran Korea Selatan ini lahir pada 5 Juli 1974. Meski usianya sudah terbilang senior namun Kim Byung Chul tetap eksis di berbagai film atau drama series. Nama Kim Byung Chul dikenal masyarakat sejak dirinya bermain drama Korea “SKY Castle”. Mulai saat itu ia membintangi sejumlah film atau drama series seperti Descendants Of The Sun, Guardian The Lonely And Great God, All Of Us Are Dead, dan masih banyak lagi.

Kim Byung Chul pernah menempuh pendidikan di Universitas Chung-Ang di Seoul dengan jurusan Teater dan Film. Sejak kecil, ia sudah menyukai dunia akting dan semakin menekuninya dengan mengambil jurusan kuliah sesuai minatnya.

Mengenai kehidupan pribadinya, Kim Byung Chul belum menikah dan belum memiliki seorang anak. Kim Byung Chul termasuk orang yang jarang mengumbar kemesraan dan kehidupan pribadinya di media sosial.

2. Perjalanan Karier Kim Byung Chul

Kim Byung Chul. Foto: Instagram.

Sudah hampir dua dekade lalu lalang di film dan drama series, tentu Kim Byung Chul melewati proses yang panjang. Berangkat dari ketertarikannya terhadap dunia film sejak remaja dan memutuskan untuk mendalami dunia film dengan mengambil kuliah jurusan Teater dan Film.

Pada 2003, dirinya mendapatkan film pertamanya sebagai peran pendukung dalam judul Once Upon A Time in Battlefield. Dari film tersebutlah akhirnya lahir karya-karya Kim Byung Chul yang terkenal seperti Doctor Prisoner, Pegasus Market, All of Us Are Dead, Doctor Cha. Saat ini, Kim Byung Chul tergabung dalam agency Alien Company yang sebelumnya tergabung dalam agency Story J.

3. Penghargaan yang Diperoleh oleh Kim Byung Chul

1. Best Supporting Actor ("Doctor Prisoner") - 2019 KBS Drama Awards - December 31, 2019

2. Best Supporting Actor ("SKY Castle") - 2019 (55th) BaekSang Arts Awards - May 1, 2019

3. Popular Character Award ("Guardian: The Lonely and Great God”) - 2017 (10th) Korea Drama Awards - October 2, 2017

4. Drama Series Kim Byung Chul

Berikut ini drama series Kim Byung Chul yang sempat trending yaitu:

1. Descendent of the Sun (2016)

Drama yang tayang pada 2016 merupakan drama populer sepanjang masa. Descendants of the Sun menceritakan tentang kehidupan tentara yang kemudian jatuh cinta saat melaksanakan tugas ke negara Ukraina. Drama ini dibintangi oleh Soo Joong Ki dan Song Hye Kyo.

2. All of Us Are Dead (2022)

Selanjutnya ada drakor yang sempat booming, yaitu All of Us Are Dead (2022). Drama ini menceritakan tentang para siswa SMA yang terperangkap dan mencoba menyelamatkan diri dari virus zombie. Kim Byung Chul di sini berperan sebagai guru sains yang menciptakan virus zombie.

3. Doctor Cha (2023)

Drama Korea terbaru ini bergenre medis dan komedi. Di sini Kim Byung Chul berperan sebagai Seo In Ho yang merupakan suami dari Cha Jeong Suk. Seo In Ho memiliki sifat egois dan memilih berselingkuh dengan rekan kerjanya. Doctor Cha menceritakan tentang sosok istri yang kembali mengejar kariernya meskipun sudah tidak muda lagi.

DWI LUCY SUSETIOWATI

