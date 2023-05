Profil Caleg Artis PDIP, dari Selebriti Senior hingga Junior

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran caleg untuk pemilu 2024 resmi ditutup pada Minggu (14/05). Sejumlah partai politik telah mengumumkan nama caleg mereka untuk maju di pemilu 2024 termasuk PDIP. PDIP menggandeng sejumlah artis mulai dari junior hingga senior. Bahkan, sederet wajah artis baru menghiasi pesta politik ini, seperti Once Mekel, Denny Cagur, dan lain-lainnya.

Berikut ini daftar caleg artis dari fraksi PDIP beserta dengan profil calegnya yang telah dilansir dari berbagai sumber.

1. Krisdayanti

Kader PDI Perjuangan (PDIP) Krisdayanti menaiki delman saat melakukan pawai budaya menuju kantor KPU untuk menyerahkan daftar caleg di Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023. PDI Perjuangan (PDIP) mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

Salah satu penyanyi legendaris, Krisdayanti mungkin sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Diva Indonesia ini merupakan anggota DPR-RI periode 2019-2024 fraksi PDIP. Setelah melakukan evaluasi kinerja oleh partai, PDIP kembali mengusung Krisdayanti sebagai calegnya.

Sebelum terjun sebagai politikus, Krisdayanti merupakan seorang penyanyi. Berawal dari lomba menyanyi, Krisdayanti bertransformasi menjadi seorang Diva terkenal di Indonesia. Krisdayanti mengikuti sebuah ajang kompetisi "Asia Bagus" pada era 90an dan berhasil menjadi juara umum. Sejak saat itu dirinya terus menekuni dunia tarik suara dan sukses menjadi diva besar.

2. Rano Karno

Bagi sebagian orang, mungkin nama Rano Karno mungkin tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Rano Karno merupakan aktor terkenal yang telah membintangi banyak film, salah satu filmnya yang terkenal adalah Si Doel Anak Sekolahan. Bahkan film tersebut menuai banyak pujian dan menjadi film terlaris sepanjang masa.

Kariernya Rano Karno dimulai saat dirinya masih 9 tahun. Lebih tepatnya diajak sang ayah, Soekarno M. Noer, yang juga merupakan aktor senior Indonesia untuk turut mengambil peran di film Lewat Tengah Malam (1971). Berkat aktingnya yang apik, kemudian Rano Karno membintangi sejumlah film dan sosok yang pernah belajar seni peran di East West Player, ia meraih sejumlah penghargaan nasional dan internasional.

3. Rieke Diah Pitaloka

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka

Caleg PDIP selanjutnya adalah Rieke Diah Pitaloka. Rieke Diah Pitaloka merupakan artis senior, MC, penulis buku, serta politikus asal Indonesia. Rieke Diah Pitaloka mengawali kariernya sebagai model dan mulai dikenal publik melalui sinetron Bajaj Bajuri. Lewat Bajaj Bajuri namanya meroket dan mulai dikenal banyak orang.

Politikus kelahiran 1974 kemudian melakukan debutnya dalam sebuah film lebar berjudul "Berbagi Suami". Lewat film ini, dirinya memboyong piala penghargaan kategori "Pemeran Pendukung Wanita Terbaik di ajang Festival Film Indonesia 2006. Tak hanya berkarier sebagai pemain film, Rieke Diah Pitaloka juga menerbitkan 2 buah buku. Setelah sukses, wanita yang akrab disapa Oneng ini kemudian mencoba terjun ke dunia politik dan berhasil menjadi anggota DPR-RI fraksi PDIP.

4. Nico Siahaan

Nico Siahaan selaku caleg PDIP, yang memiliki nama lengkap Junico Bisuk Partahi Siahaan merupakan seorang pembawa acara televisi, aktor, sekaligus politikus asal Indonesia. Alumni fakultas ekonomi Universitas Padjadjaran ini memang sejak dulu menyukai dunia politik dan sangat tertarik, menurutnya anak muda tidak boleh takut dengan politik.

5. Once Mekel

Mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel menjadi wajah baru dalam dunia politik. karier bernyanyinya dimulai saat ia menggantikan penyanyi utama band di sebuah festival. Saat itu dia masih duduk di bangku SMP. Mulai detik itu, Once Mekel mulai mendalami dunia musik profesional. Saat tamat SMA, Once Mekel menjadi vokalis untuk bandnya dan sering menyanyi di gereja. Kemudian, nama Once semakin melejit ketika bergabung dengan Dewa 19.

6. Marcell Siahaan

Penyanyi legendaris ini juga turut tampil sebagai wajah baru dalam dunia politik. Pria kelahiran 21 September 1977 ini menyukai dunia musik sejak kecil. Bahkan seluruh keluarganya pun berteman baik dengan musik. Nama Marshell Siahaan mulai dikenal publik sejak berduet dengan Shanty dan bahkan lagunya sempat menjadi hits pada zaman itu. Sejak saat itu, nama Marcell Siahaan semakin melambung, tentu saja ia menghasilkan karya-karya yang juga disukai oleh penggemarnya.

7. Taufik Hidayat Udjo

Taufik Hidayat Udjo juga resmi menjadi caleg PDIP 2024. Mungkin kebanyakan orang tidak tahu siapa Taufik Hidayat Udjo. Taufik Hidayat Udjo adalah Presiden Direktur PT Saung Angklung Udjo. Melansir dari LinkedIn pribadinya, Taufik Hidayat Udjo bergabung dengan PT Saung Angklung Udjo sejak tahun 1990. Dia juga menjabat sebagai direktur DPP Putri Jabar 2022.

8. Denny Cagur

Denny Cagur. Foto: Instagram.

Pelawak yang satu ini Denny Cagur turut menjadi caleg PDIP. Sebelum menjadi caleg PDIP, Denny Cagur mengawali kariernya sebagai komedian bersama dengan 2 teman lainnya yaitu Wendy dan Narji yang membentuk grup komedian bernama "Cagur" pada 1997. Pada saat itu, dirinya hanya dibayar Rp 75.000. Tidak puas hanya menjadi komedian, ia kemudian mencoba peruntungannya sebagai Host dan Penyanyi. Pada 2013, Denny Cagur merilis sebuah lagu yang berjudul "Goyang Bang Jali" dan sempat menjadi lagu trending.

9. Tamara Geraldine

Kemudian caleg PDIP datang dari seorang wanita yang sempat divonis tidak subur dan usianya hanya tinggal 8 bulan lagi oleh dokter, Tamara Geraldine. Wanita kelahiran 21 Mei 1974 ini merupakan aktris, pembawa acara, penulis dan politikus Indonesia.

Nama Tamara Geraldine dikenal publik sebagai presenter ternama yang sudah bertahun-tahun tampil di televisi. Berbagai acara telah sukses ia dibawakan seperti Italian League, Bundesliga, Champion Cup, Euro Cup, World Cup 2004 serta presenter acara gosip bersama Edwin, Go Show di TPI, Game Zone (TPI), Ari Wibowo Cari Pembantu (SCTV), Boom Basket (RCTI), dan Pernik (TV7). Berkat kepiawaiannya sebagai presenter, Tamara Geraldine berhasil meraih piala Best Female Sports Presenter selama lima tahun berturut-turut.

10.Sari Yok Koeswoyo

Generasi Z mungkin tidak mengenal sosok Sari Yok Koeswoyo. Sari Yok Koeswoyo merupakan sosok penyanyi senior. Wanita tiga anak ini mengawali kariernya sebagai penyanyi sejak tahun 1976. Saat itu dirinya mengikuti jejak Chicha Koeswoyo, yang merupakan sepupunya. Bakat menyanyinya pun menurun dari keluarganya terutama sang ayah yang telah lama menyelam dalam dunia musik. Adapun lagu yang pernah dirilis oleh Sari Yok Koeswoyo yaitu Jam Dinding, Paman Bloon, Tali, Kijang, Pesan Ibu, Gembala, Rumpun Bambu, Genit Ah Kamu, Bintang Kecil, Pelangi, Kemarau, Bermain Tali, Empat Kali Tujuh, Malu Tetapi Mau, Untuk Sobat Lama dan kemudian Impian Indah.

11. Lita Zen

Mungkin sebagian besar masih asing dengan sosok Lita Zen. Pemilik nama asli R.A. Suryani Yanti Lalita Zen yang lahir pada 22 Januari 1967. Ia merupakan seorang penyanyi sekaligus politikus Indonesia.

Kariernya sebagai penyanyi dimulai saat bergabung dengan grup vokal Indonesia bernama Elfa's Singers bersama Agus Wisman, Ucie Nurul dan Yana Julio. Bersama grup vokal itersebut, Lita berhasil menembus beberapa negara dan meraih sukses sebagai duta Indonesia, seperti duta Indonesia di North Sea Jazz Festival di Den Haag, Belanda dan Thailand Jazz Festival tahun 1997.

12. Lucky Perdana

Lucky Perdana. Instagram/@_luckyperdana

Aktor dengan wajah tampan ini juga ikut serta sebagai caleg artis PDIP 2024. Aktor sekaligus model Indonesia ini mengawali kariernya sebagai Top Guest dalam sebuah ajang model pada 2002. Namanya masuk dalam jajaran artis "The Most Teen Licious Star of The Year 2007" versi majalah Teen.

