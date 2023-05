Mengenal Kim Bum, Aktor Pemeran Tale of the Nine Tailed 1938

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Kim Bum sudah lama tak membintangi drama komedi romantis. Ia mengakui itu dalam saluran (channel) YouTube Diggle yang ditayangkan pada Sabtu, 13 Mei 2023. Di channel itu bincang-bincang dengan Kim Bum dan Lee Dong Wook tentang drama Korea terbarunya, Tale of the Nine-Tailed 1938.

Siapa Kim Bum?

Kim Bum merupakan aktor Korea Selatan yang dikenal karena penampilannya dalam banyak drama televisi dan film. Mengutip Kepoper, ia lahir di Seoul, pada 7 Juli 1989.

Kim Bum memulai debut aktingnya pada 2006. Ia terus aktif hingga sekarang membintangi drama dari berbagai genre. Sejak menempuh pendidikan di Universitas Chung-Ang, ia telah mendalami bidang akting dengan mengambil kuliah jurusan film dan teater.

Kim Bum menjadi aktor dan model populer. Namanya melambung sejak membintangi drama Boys Over Flowers (BFF) sebagai So Yi Jung pada 2009. Peran itu juga yang membuatnya menjadi bintang iklan Anycall Samsung dengan lawan mainnya di BFF yaitu Kim So Eun yang berperan sebagai Chu Ga Eul.

Sejak sekolah ia telah bercita-cita menjadi aktor. Kim Bum pernah sebentar tinggal di Australia. Dia juga hobi bermain sepak bola.

Mengutip Kprofiles, ia berada di bawah naungan King Kong by Starship. Kim Bum membintangi sejumlah drama televisi populer seperti Padam Padam pada 2011. Adapun That Winter, The Wind Blows pada 2013. Ia juga tampil dalam beberapa film seperti Flight (2009) dan The Gifted Hands (2013).

