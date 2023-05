Konser David Foster di Sentul, Cek Harga dan Kategori yang Masih Tersedia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser David Foster & Friends bertajuk HITMAN Asia Tour 2023 akan diselenggarakan pada 12 Agustus 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor. Konser ini menghadirkan David Foster bersama deretan penyanyi ternama lainnya seperti Peabo Bryson, Katharine Mcphee, Michael Bolton, Loren Allred, juga Raisa yang akan membawakan penampilan spesial.



Penjualan Tiket Konser David Foster



Sebagai mitra penjualan tiket resmi, tiket konser konser penyanyi legendaris yang dipromotori oleh Color Asia Live ini dapat dibeli melalui aplikasi tiket.com mulai Jumat, 12 Mei 2023. Tiket konser HITMAN Asia Tour 2023 masih tersedia dan dapat dibeli di tiket.com dengan detail penjualan dan harga sebagai berikut:

Red (Restricted view): Rp 990.000

Golden: Rp 2.520.000

VVIP: Rp 4.800.000

Harga tiket sudah termasuk Pajak dan Ticketing Admin Fee 20 persen. Semua tiket mendapatkan nomor kursi yang akan diberikan pada saat penukaran tiket di venue.

“Konser ini pastinya akan menghadirkan momen-momen berkesan dan bahagia bagi para penggemar David Foster di Indonesia. Kami menghimbau untuk para penggemar agar membeli tiket konser David Foster melalui mitra penjualan tiket resmi yaitu tiket.com agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Kami juga ingin menghimbau untuk terus menjaga ketertiban dengan menaati peraturan keramaian di lokasi kegiatan, tetap mawas diri terhadap kondisi kesehatan dan menjaga protokol kesehatan yang berlaku saat acara berlangsung,” kata Maria Risa dalam keterangan resminya.

Tiket resmi konser HITMAN Asia Tour 2023 tersedia langsung di laman muka aplikasi tiket.com. Pengguna diwajibkan untuk memiliki dan log in ke akun tiket.com untuk dapat membeli tiket konser David Foster & Friends. Sebagai informasi, tiket.com hadir sebagai mitra penjualan tiket konser resmi. Untuk pelaksanaan konser secara keseluruhan adalah bagian dari wewenang dan tanggung jawab promotor acara.



Profil David Foster



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

David Foster atau biasa dikenal sebagai The Hitman, merupakan musisi papan atas yang berasal dari Kanada. Ia merupakan komposer ternama di berbagai masa. Berhasil menggaet 16 Grammy Awards, Emmy Awards, Golden Globe Awards, juga mendapatkan nominasi di Oscar, David Foster telah menunjukkan dirinya sebagai produser dan pencipta lagu untuk berbagai lagu-lagu hits.

Lagu-lagu hits khas David Foster yang diciptakannya seperti The Prayer, Love Lights the World, dan When A Man Loves A Woman akan menghadirkan perasaan nostalgia bara para penggemarnya. Konser ini tidak hanya menampilkan David Foster, tetapi juga deretan musisi top dunia dan penyanyi Indonesia Raisa, akan mengajak dan menghibur para pecinta musik Indonesia untuk bernostalgia bersama.

Pilihan Editor: David Foster Duel dengan Yovie Widianto di Batik Music Festival

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.