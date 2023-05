Jungkook Dapat Ancaman Pembunuhan, Ini Profil Anggota BTS yang Tampil di Piala Dunia 2022

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini, Jungkook BTS dikirimi makanan tanpa persetujuannya oleh seorang yang tidak dikenal. Pada 4 Mei 2023, Jungkook melalui Weverse secara terbuka meminta pengirim untuk tidak mengirimkan makanan ke rumahnya.

Anggota BTS itu dengan sopan meminta mereka untuk berhenti. Jika permintaannya tidak dihormati, ia akan mengambil tindakan secara tegas.

Merujuk Koreaboo, saat ini, ARMY Korea telah menemukan orang yang mengirim makanan tersebut, yaitu pengguna Instagram @chu02859. Warganet tersebut juga telah mengunggah serangkaian postingan mengerikan tentang Jungkook disertai keterangan teks ancaman kematian.

ARMY pun telah menemukan bahwa pengguna tersebut adalah Amina, seorang perempuan berusia sekitar 17 tahun. Ia diduga tinggal di Korea Selatan dan mendapatkan alamat Jungkook. ARMY juga menyadari alamat IP-nya sekarang ada di Indonesia sehingga mereka berharap tidak ada kerugian yang terjadi pada Jungkook.ARMY mendeteksi Amina itu dengan banyak nama lain, antar alain Biko, rigkj_holl, dan swhgyt.

Tak berhenti hanya itu, Jungkook mendapatkan ancaman pembunuhan oleh seseorang sasaeng atau pengegmar yang diduga orang yang sama.

"Saya akan membunuh Jungkook. Tunggu saja," tulis akun Instagram @chu02859 seperti dikutip laman Koreaboo, Selasa 16 Mei 2023.

Namun, tetap saja, ARMY khawatir dengan ancaman pembunuhan terhadap Jungkook sehingga mendesak HYBE dan Big Hit Music untuk melindungi artis mereka.

Profil Jungkook BTS

Idol K-pop dengan nama lengkap Jeon Jungkook ini lahir pada 1 September 1997 di Busan, Korea Selatan. Penyanyi yang berzodiak Virgo dan bergolongan darah A memiliki tinggi badan 178 centimeter. Pemilik MBTI ISFP ini mempunyai kakak laku-laki bernama Jeon Junghyun. Ia menempuh pendidikan di Baekyang Elementary School, Baekyang Middle School, Shingu Middle School, School of Performing Arts Seoul, dan Global Cyber University.

Mengambil dari Newsen, awalnya, Jungkook bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis ketika masih muda, tetapi setelah melihat G-Dragon membawakan Heartbreaker memengaruhinya menjadi seorang penyanyi. Kemudian, pada 2011, ia mengikuti audisi pertunjukan bakat Superstar K di Daegu.

Meskipun tidak terpilih, tetapi ia menerima tawaran casting dari 7 perusahaan hiburan. Akhirnya, ia memilih menjadi trainee di bawah Big Hit Entertainment setelah melihat RM tampil. Ia juga pergi ke ke Los Angeles untuk melatih keterampilan menarinya dalam persiapan debut di Movement Lifestyle, sebagaimana dilansir ize.co.kr.

Pada 2012, ia muncul di video musik I'm Da One milik Jo Kwon dan bekerja sebagai penari cadangan untuk Glam sebelum debutnya. Satu tahun kemudian, ia memulai debutnya sebagai anggota BTS dengan merilis single 2 Cool 4 Skool. Bersama BTS, ia telah menyanyikan tiga lagu solo, yaitu Begin, Euphoria, My Time. Lagu tersebut, khususnya Euphoria dan My Time menjadi lagu solo dengan tangga lagu terlama pertama dan kedua di antara penyanyi K-pop dalam tangga lagu World Digital Song Sales Billboard. Selain menyanyi, Jungkook juga membantu memproduksi dua lagu untuk BTS, yaitu Love is Not Over dan Magic Shop, sebagaimana terangkum Naver.

Pada 2015, Jungkook berkolaborasi dalam lagu One Dream, One Korea bersama berbagai artis Korea untuk mengenang Perang Korea. Lalu, pada 2016, ia berperan dalam episode percontohan Flower Crew dan tampil dalam Celebrity Bromance. Dua tahun kemudian, ia berkolaborasi dengan Charlie Puth untuk penampilan duet spesial dari single We Don't Talk Anymore di MBC Plus X Genie Music Awards. Bersama rekan BTS yang lainnya, ia mendapatkan Hwagwan Order of Cultural Merit kelas lima oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae In. Pada 2020, ia merilis lagu yang diproduksi sendiri berjudul Still With You.

Pada Februari 2022, Jungkook BTS menyanyikan soundtrack untuk webtoon baru berbasis BTS berjudul Stay Alive. Ia juga berkolaborasi lagi dengan Charlie Puth dalam Left and Right. Masih pada tahun sama, ia merilis single Dreamers menjelang penampilannya di upacara pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Jungkook membawakan lagu tersebut di Stadion Al Bayt bersama penyanyi Qatar, Fahad Al Kubais. Lalu, pada Maret 2023, ia menjadi duta global terbaru untuk Calvin Klein, seperti tertulis dalam Voguehk.

RACHEL FARAHDIBA R I SDA

Pilihan Editor: Jungkook BTS Dapat Ancaman Pembunuhan karena Tolak Makanan, Diduga Ssaeng dari Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.