Bukan Cuma Coldplay, Berikut Sederet Musisi yang Dikenal Peduli Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band asal Inggris, Coldplay, memiliki reputasi sebagai band yang peduli terhadap lingkungan. Mereka telah mengembangkan sebuah aplikasi khusus untuk Music Of The Spheres World Tour. Aplikasi gratis ini memungkinkan penggemar band untuk merencanakan perjalanan mereka ke dan dari konser dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Coldplay bukan satu-satunya grup band atau musisi yang dikenal peduli lingkungan. Beberapa musisi di seluruh dunia juga dikenal mengkampanyekan isu-isu lingkungan melalui musik mereka. Selain itu, mereka juga melakukan terlibat dalam aksi tertentu untuk menyelamatkan lingkungan.

Dilansir dari EcoWatch, berikut adalah daftar musisi yang dikenal peduli lingkungan:

1. Xiuhtezcatl

Xiuhtezcatl adalah seorang rapper yang terkenal karena lagu-lagunya yang mengangkat isu krisis iklim. Dalam lagunya yang berjudul "Broken," dia menggambarkan kerusakan yang ditimbulkan oleh krisis iklim di seluruh dunia. Lagu ini juga menyoroti masalah keadilan antargenerasi dan mengajak orang untuk berubah sebagai individu dan masyarakat.

2. Paul McCartney

Musisi legendaris Paul McCartney merilis lagu "Despite Repeated Warnings" dalam album Egypt Station pada 2018. Lagu ini mencerminkan rasa frustrasinya terhadap kurangnya tindakan dalam menghadapi krisis iklim. McCartney menantang pandangan bahwa perubahan iklim hanya tipuan, dan melalui lirik-liriknya, dia mengingatkan akan bahaya menunda tindakan terhadap perubahan iklim.

3. Childish Gambino

Childish Gambino merilis lagu "Feels like Summer" pada 2018. Meskipun lagu ini awalnya terdengar seperti lagu musim panas yang ceria, lirik-liriknya mengungkapkan kekhawatiran yang lebih dalam tentang perubahan iklim. Gambino menyampaikan pesan tentang kekeringan dan perubahan iklim yang merusak, serta ketidakmampuan kita untuk berubah dengan cepat.

4. Jaden Smith

Rapper Jaden Smith juga membahas krisis iklim melalui musiknya. Dalam lagu "Boombox Warfare" yang dia ciptakan bersama Xiuhtezcatl, Smith menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak perubahan iklim terhadap alam dan satwa liar yang terancam. Melalui musiknya dan kolaborasinya, Smith memperlihatkan komitmennya dalam membangkitkan kesadaran akan krisis iklim.

5. Billie Eilish

Billie Eilish mengungkapkan keprihatinannya terhadap isu lingkungan dan krisis iklim melalui musiknya. Dalam lagunya yang berjudul "All the Good Girls Go to Hell", Eilish menyoroti pemanasan global dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Lirik-liriknya yang tegas dan video musiknya dengan simbol-simbol yang kuat menggambarkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh manusia.

