Mengenal Krist Novoselic, Eks Pemain Bass Nirvana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eks pemain bass Nirvana Krist Anthony Novoselic lahir pada 16 Mei 1965. Mengutip Handwiki, dia sudah menyukai grup musik hard rock, antara lain Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who, Van Halen, Devo, dan Aerosmith. Dia juga mendengarkan band-band Yugoslavia, termasuk Zabranjeno Pusenje, Prljavo Kazaliste, dan Azra.

Profil Krist Novoselic

Pada 1979, keluarganya pindah ke Aberdeen, Washington karena meningkatnya biaya real estate di California. Orang tuanya mengirim Novoselic untuk tinggal bersama kerabat di Zadar, Kroasia dan kembali ke Aberdeen pada 1981. Kenangan yang paling diingat semasa kecil Novoselic saat mendengarkan Chuck Berry bersama ayahnya.

Di Yugoslavia, ia sering mendengarkan grup musik bergenre punk rock. Ia menyukai Sex Pistols dan Ramones ketika berusia 14 tahun. Novoselic mengagumi beberapa musisi yang bermain gitar bass, salah satunya anggota The Who, John Entwistle. Anggota The Who itu salah satu musisi yang mendorong minatnya ingin bermain bass dalam formasi band.

Nirvana

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat saudara laki-laki Novoselic, Robert Alan memperkenalkan dia kepada temannya Kurt Cobain. Robert mengatakan kepada Cobain, itu saudaranya yang mendengarkan punk rock. Mengetahui memiliki selera musik yang sama, Cobain tak lama akrab berteman dengan Novoselic hingga membentuk band.

Setelah Nirvana terbentuk debut album pertama Bleach (1989), dan tak lama kemudian rilis Nevermind (1991). Kelak Nirvana dikenal sebagai grup musik beraliran grunge.

Dalam acara penghargaan musik MTV 1992, Nirvana mendapat penghargaan untuk Best New Artist untuk Smells Like Teen Spirit. Pada awal 1993, album ketiga mereka In Utero debut di nomor satu di Billboard 200. In Utero terjual 3,5 juta kopi di Amerika.

Nirvana berakhir tiba-tiba pada April 1994, setelah Cobain meninggal. Untuk sebagian besar sisa tahun itu, Novoselic mundur dari sorotan media dan memberikan penghormatan kepada Cobain di MTV Video Music Awards, video Heart Shaped Box Nirvana dianugerahi untuk Best Alternative Video.

Pilihan Editor: Musisi yang Terpengaruh Kurt Cobain dan Nirvana, dari Linkin Park sampai Arctic Monkeys

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.