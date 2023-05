Mengenal Danielle NewJeans, Pengisi Suara Ariel Disney

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Walt Disney Company Korea mengumumkan pengisi suara dalam karakter Princess Ariel versi Korea. Menurut keterangan The Walt Disney Company, Danielle NewJeans. mengisi soundtrack The Little Mermaid. Tak hanya itu, Danielle juga akan menjadi pengisi suara Ariel dalam film Disney itu.

Profil Danielle

Danielle bernama lengkap Danielle Marsh. Ia lahir di Australia pada tanggal 11 April 2005. Walaupun dia lahir di Australia, Danielle tinggal di Korea Selatan. Mengutip Hallyu Idol, nama Korea dia Mo Ji Hye. Danielle memulai debutnya dengan NewJeans pada 1 Agustus 2022. Saat itu dia berusia 17 tahun.

Mengutip Kpop Fandom, pada Januari 2023, Burberry mengumumkan, memilih Danielle sebagai brand ambassador. Danielle juga terpilih sebagai duta baru YSL Beauty yang dirilis oleh Vogue Korea, pada Maret lalu.

Danielle sudah beberapa kali muncul di acara televisi Korea. Saat berusia 6 tahun, Danielle pernah bergabung dengan reality show dari stasiun televisi lokal Korea, tvN dalam acara Rainbow Kindergarten pada 2011 dan Shinhwa Broadcast yang tayang pada 2012.

Anggota NewJeans

NewJeans grup Korea Selatan yang dibentuk ADOR, anak perusahaan HYBE Corporation. Grup itu beranggota Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein. Pada 22 Juli 2022, NewJeans merilis single debut berjudul Attention.

Nama NewJeans memiliki dua arti. Pertama, soal gagasan jeans bagian dari fesyen abadi yang dianggap sama seperti musik populer sehari-hari. Seperti jeans yang tak pernah usang. Kedua, nama NewJeans juga permainan kata dari frasa new genes atau generasi baru musik pop, sebagaimana dikutip Allkpop. Anggota NewJeans salah satunya berasal dari Vietnam, Hanni.

Pembentukan grup ini dimulai audisi global pada September dan Oktober 2019. Casting sejak awal 2020. Grup ini awalnya dijadwalkan untuk diluncurkan pada 2021 sebagai proyek kolaborasi antara Big Hit Entertainment dan Source Music, tapi mengalami penundaan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.

