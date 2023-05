Mengenal Kim Young Dae yang Mengagumi Lagu Tulus dan Iqbaal Ramadhan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saaat berkunjung ke Indonesia, aktor Korea Selatan, Kim Young Dae tak hanya terkesan dengan lagu Hati-hati di Jalan milik Tulus. Ia juga mengapresiasi kemampuan berakting Iqbaal Ramadhan.

"Saya beberapa kali dengar lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Saya merasa ini lagunya memang bikin nyaman, lambat, enak sekali," kata Kim Young Dae dalam konferensi pers acara jumpa penggemar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2023.

Siapa Kim Young Dae?

Mengutip My Drama List, nama aktor tersebut semakin dikenal publik ketika ia berpartisipasi dalam drama Extraordinary You bersama Rowoon dari grup idola K-pop SF9 dan Kim Hye-yoon. Drama The Penthouse yang membuatnya menerima penghargaan SBS Drama Award versi Aktor Pendatang Baru 2020.

Kim Young Dae dinominasikan sebagai aktor pendatang baru terbaik untuk peran utama pertamanya dalam Drama MBC 2019 Extraordinary You. Kim Young Dae juga berhasil memenangi Netizen Award di KBS Drama Awards 2020 untuk peran dalam Cheat on Me, If You Can.

Berkat aktingnya dalam drama serial The Penthouse: War in Life, Kim Young Dae menerima Penghargaan Aktor Baru Terbaik untuk Brand of the Year Awards 2021 dan SBS Drama Awards 2021 untuk perannya dalam serial tersebut.

Mengutip Gluwee, pada 2022, Kim Young Dae memerankan Gong Tae-sung dalam Sh**ting Stars. Peran itu membuatnya memenangi Nominasi Akting Terbaik di Asia Artist Awards 2022 dan Popularity Award di Asia Model Awards 2022. Pada tahun yang sama dalam acara Penghargaan Drama MBC, ia juga memenangi Penghargaan Keunggulan dan Penghargaan Pasangan Terbaik dengan lawan mainnya Park Ju-Hyun dalam drama The Forbidden Marriage

