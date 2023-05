Terus Mangkir dari Panggilan Polisi, Yoo Ah In Terancam Dijemput Paksa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Yoo Ah In terancam dijemput paksa oleh pihak kepolisian karena terus tidak menghadiri investigasi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Dikutip dari The Korea Times dan AllKpop, investigasi kedua harusnya digelar pada Kamis, 11 Mei 2023, tetapi dibatalkan karena Yoo Ah In tidak ingin muncul di publik.

Yoo Ah In Mau Jalankan Investigasi Asal Tidak Ada Wartawan

Yoo Ah In menghindari investigasi keduanya atas kasus penyalahgunaan narkoba dengan alasan privasi. Sahabat dari Song Hye Kyo ini dikabarkan telah berada di Kantor Polisi Metropolitan Seoul pada Kamis, 11 Mei 2023, tetapi secara tiba-tiba membatalkan kehadirannya. Pihak Yoo Ah In juga melakukan protes lewat pengacaranya yang mengatakan bahwa, "Terlalu banyak reporter."

Pihak kepolisian akan melakukan penjadwalan ulang, tetapi pihak Yoo Ah In bersikeras bahwa mereka hanya akan datang jika investigasi dijalankan secara rahasia dan tidak ada wartawan.

Polisi akan Jemput Paksa Yoo Ah In Jika Terus Menghindar

Pada Senin, 15 Mei 2023, pihak kepolisian mengatakan rencana mereka untuk melakukan penjemputan paksa, jika Yoo Ah In terus mangkir dari jadwal investigasi. "Lebih baik untuk mengkoordinasikan tanggal kedatangan secepat mungkin dan menyelesaikan investsigasi kami. Jika itu tidak dapat dilakukan, maka akan diselesaikan lewat (penjemputan paksa)," tutur pihak kepolisian, dikutip dari AllKpop dan The Korea Times.

Kepolisian Metropolian Seoul juga menyebut bahwa kepolisian akan menentukan tanggal investigasi terbaru secepat mungkin. Selain itu, kepolisian juga tidak membeberkan kapan pemanggilan sang aktor karena Yoo Ah In dinilai memberikan respon dengan terlalu sensitif.

Aktor pemeran Hellbound dan Chicago Typewriter ini tersandung kasus penyalahgunaan narkoba pada Februari 2023. Lima jenis narkoba turut ditemukan dari hasil pengecekan rambut dan urin Yoo Ah In, yaitu propofol, marijuana, kokain, ketamine, dan zolpidem.

Pada Senin, 27 Maret 2023, Yoo Ah In telah melakukan investigasi pertama dan muncul ke publik untuk pertama kalinya. Investigasi pertama juga mengalami pengunduran jadwal selama 3 hari. Lewat kemunculannya itu, Yoo Ah In menyampaikan permohonan maafnya dan mengakui semua tuduhan yang memberatkan.

GABRIELLA AMANDA | ALLKPOP | THE KOREA TIMES

