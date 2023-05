Sinopsis Oh! Young Shim, Drama Korea Baru yang Dibintangi Donghae Super Junior

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Oh! Young Shim adalah salah satu drama Korea terbaru yang tayang perdana hari ini, Senin, 15 Mei 2023. Drama yang diadaptasi dari komik karya Bae Geu Taek berjudul Yeolnesal Youngsimyi ini dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat Korea, salah satunya adalah Donghae Super Junior dam Song Ha Yoon. Ini merupakan drama comeback Donghae setelah terakhir kali membintangi drama Quiz from God 4 yang tayang pada 2014 lalu.

Drama Oh! Young Shim bercerita tentang kisah persahabatan dua teman masa kecil antara Oh Young Shim dan Wang Kyung Tae. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya kembali bertemu dengan profesi yang berbeda. Jika Oh Young Shim bekerja sebagai sutradara produksi yang gigih, Wang Kyung Tae justru menjadi CEO perusahaan terkenal..

Baca Juga: 7 Alasan Drama Korea My Perfect Stranger atau Run Into You Wajib Ditonton

Bagaimana cerita dari drama korea yang dibintangi Donghae Super Junior ini? Simak informasi selengkapnya mengenai sinopsis Oh! Young Shim berikut ini.

Oh! Young Shim

Judul drama: Oh! Young Shim

Judul lain: Oh! Youngsimyi

Baca Juga: 10 Drama Korea Bertema Kerajaan atau Saeguk Terfavorit

Genre: Komedi, Romantis

Tanggal rilis: 15 April 2023

Jumlah episode: 10 episode

Jadwal tayang: Setiap Senin dan Selasa

Saluran tayang: Genie TV, ENA, Viu

Negara asal: Korea Selatan

Bahasa: Korea

Sutradara: Oh Hwan Min, Kim Kyung Eun

Penulis skenario: Jeon Sun Young

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adaptasi: Komik ‘Yeolnesal Youngsimyi’ karya Bae Geu Taek

Sinopsis Oh! Young Shim

Drama Korea Oh! Young Shim bercerita tentang pertemuan kembali dua sahabat kecil di usia 30-an yang telah menjalani pahit manisnya kehidupan. Diceritakan, Oh Young Shim adalah perempuan yang berprofesi sebagai produser produksi TV yang telah bekerja selama 8 tahun. Dia memiliki keinginan untuk membuat penonton tertawa melalui acaranya. Sayangnya, acara milik Oh Young Shim harus dibatalkan karena rating yang rendah.

Suatu hari, dia berkesempatan untuk menggarap acara baru bertema love-entertainment. Dalam acara tersebut, dia akan menghadirkan CEO ternama dari perusahaan startup terkenal, Kingvely, bernama Mark Wang. Namun, saat bertemu Mark Wang, Oh Young Shim justru terkejut karena dia adalah teman masa kecil yang dahulu kerap diejek oleh Oh Young Shim.

Saat kecil, Mark Wang yang dikenal dengan nama Wang Kyung Tae pernah memiliki perasaan kepada Oh Young Shim. Sayangnya, perasaan tersebut harus dikubur saat Mark Wang harus pindah ke Amerika. Sejak saat itulah keduanya tidak lagi berhubungan dan persahabatannya usai begitu saja.

Setelah 20 tahun berlalu, Mark Wang kini kembali dipertemukan dengan cinta pertamanya saat kecil. Dia pun mulai bernostalgia dengan kenangan masa kecilnya yang tidak menyenangkan. Lantas, bagaimana kelanjutan kisah mereka?

Daftar Pemain Oh! Young Shim

Drama Korea hasil adaptasi ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris yang berbakat. Berikut daftar pemain Oh! Young Shim.

Song Ha Yoon sebagai Oh Young Shim Lee Dong Hae (Donghae Super Junior) sebagai Wang Kyung Tae / Mark Wang Lee Min Jae sebagai Lee Chae Dong Jung Woo Yeon sebagai Goo Wol Suk Song Young Jae sebagai Oh Dae Gwang Wang Ji Hye sebagai Oh Jin Shim Tony Ahn sebagai Lee Woo Sang Ga Young sebagai Oh Soon Shim Cho Yu Ha sebagai Lee Ji Yoo Lee Do Yup sebagai Heo Gil Dong Moon Jung Gi sebagai Jang Hwan Kim Sung Kyung sebagai Sang Eun

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 10 Drama Korea Bertema Kerajaan atau Saeguk Terfavorit

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.