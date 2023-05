Grand Final Indonesian Idol 2023: Salma Salsabil Vs Nabila Taqiyyah, Siapa Penerus Lyodra dan Tiara Andini?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan Instagram resmi @indonesianidolid, ajang Indonesian Idol 2023 sebentar lagi akan mengeluarkan juara baru. Pada 15 Mei 2023, pukul 21.30 WIB, ajang bernyanyi di Indonesia ini akan melahirkan bintang baru untuk dunia musik Indonesia di antara dua finalis tersisa, yaitu Salma Salsabil ‘Aliyyah dan Nabila Taqiyyah.

Grand final yang bertajuk “Beauty of the Beat” ini juga akan menampilkan tiga besar Indonesian Idol 2020, yaitu Lyodra Ginting, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya. Selain itu, acara yang telah ditunggu-tunggu masyarakat luas ini juga akan menampilkan penampilan spesial dari band legendaris Indonesia, Dewa 19 feat Virzha.

Profil Salma Salsabil

Pemilik nama lengkap Salma Salsabil ‘Aliyyah merupakan peserta Indonesian Idol 2023 kelahiran 2002 yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dan mengambil jurusan Penyajian Musik. Selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah, ia mengaku banyak mendapatkan pembelajaran berupa kemampuan bernyanyi dengan beragam genre, dan perilaku sebagai penyanyi di atas panggung. Pelajaran tersebut ia langsung terapkan selama berkontes di Indonesian Idol 2023.

Salma sudah tertarik dalam dunia musik sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Dimulai dari keisengannya ketika masih kecil suka naik panggung ketika pesta pernikahan, secara perlahan, Salma semakin sering tampil menunjukkan bakat bermusiknya di depan banyak orang. Awalnya, dalam dunia musik, ia hanya menyukai dan menggeluti gitar. Kemudian, ketika remaja, ia membentuk grup band bersama teman-teman sekolahnya. Lambat laun, ia memilih untuk fokus solo karier sebagai penyanyi. Lalu, setelah menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan musik.

Sebelum menjadi bagian Indonesian Idol 2023, Salma pernah mengikuti beberapa ajang bernyanyi lainnya, yaitu Idola Cilik season 4, The Voice Kids Indonesia 2016, dan The Voice Kids Indonesia 2018. Bahkan, saat mengikuti audisi The Voice Kids Indonesia 2016, Tulus yang ketika itu menjadi coach sudah tertarik dengan suara merdunya Salma.

"Orang yang memiliki bakat besar, tetapi tidak sadar biasanya menjadi lebih menarik. Sama seperti Salma," tutur Tulus pada 17 September 2016, sebagaimana diungkap dalam kanal YouTube The Voice Kids Indonesia. Salma juga aktif melakukan rekaman dan cover berbagai lagu yang diunggah di kanal YouTube Dominic Music. Barulah, atas keinginannya untuk membuktikan sejauh mana potensinya dalam bermusik, Salma mengikuti audisi Indonesian Idol 2023 dan bertahan sampai menjadi grand finalis.

Nabila Taqiyyah. Instagram

Nabila Taqiyyah

Mengacu Tempo.co, Nabila Taqiyyah menjadi peserta termuda dalam ajang Indonesian Idol 2023 saat posisi 3 besar. Remaja asal Aceh ini lahir pada 21 November 2005. Pada penampilannya di TOP 5, Rossa menyebut karakter vokal Nabila sangat kuat sehingga mampu membawakan lagu dengan cara berbeda dari versi aslinya.

Mengikuti Indonesian Idol menjadi audisi dan pengalaman pertama baginya. Meskipun pertama, tetapi pengalaman ini didukung penuh oleh sang ayah yang selalu meyakinkannya untuk meraih hasil terbaik dan membantunya melatih vokal. Sama seperti Salma, Nabila juga ingin mengembangkan bakat bernyanyinya dalam Indonesian Idol 2023, seperti terungkap dalam kanal YouTube Indonesian Idol 2023.

Namun, sebelum mengikuti ajang Indonesian Idol 2023, Nabila Taqiyyah telah merilis single non-album berjudul Tak Dianggap pada September 2018 melalui kanal YouTube pribadi, Nabila Taqiyyah. Pada kanal YouTube tersebut, ia juga aktif mengunggah kesehariannya.

