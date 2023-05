Profil Once Mekel yang Ikut Daftar Bacaleg 2024 dari PDIP

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Once Mekel menjadi sorotan publik usai diumumkan sebagai salah satu artis yang akan ikut daftar bacaleg 2024 mendatang. Mantan vokalis Dewa 19 ini didaftarkan oleh PDI Perjuangan ke KPU untuk Pemilu tahun depan. Once menjadi nama baru yang ikut dalam perebutan kursi wakil rakyat dari partai yang identik dengan warna merah ini.

Once Mekel adalah seseorang yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dia merupakan seorang musisi yang telah lama eksis di dunia hiburan Tanah Air dan memiliki banyak karya yang dikenal oleh semua golongan masyarakat. Lantas, bagaimana profil Once Mekel yang ikut daftar caleg? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Biodata Singkat Once Mekel

Nama lengkap: Elfonda Mekel

Nama panggung: Once Mekel

Nama panggilan: Once

Tempat lahir: Makassar

Tanggal lahir: 21 April 1970

Profesi: Penyanyi

Tahun aktif: 2000 – sekarang

Agama: Katolik

Pasangan: Rietmadhanty Angelica Immaculata Tauchid (Ima)

Anak: Maneul Mekel

Media sosial: @oncemekelofficial (Instagram)

Perjalanan Karier Once Mekel

Once Mekel lahir dengan nama asli Elfonda Mekel. Nama Efonda ini merupakan gabungan dari nama Elvis Presley dan Henry Fonda yang merupakan kegemaran sang ayah. Sementara itu, nama panggilan Once didapatkan dari sang kakak yang kala itu kesulitan menyebutkan nama Elfonda.

Pria yang besar di Manado ini telah terjun ke dunia musik sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat itu, dia harus menggantikan vokalis untuk festival band. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), Once pun mulai menjadi vokalis yang lebih profesional. Dia kerap mengisi berbagai acara dan mendapat bayaran.

Once melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Dia pun bergabung bersama Andy Liany, Ronald, dan Pay untuk membentuk sebuah grup band bernama Fargat 27. Bersama band ini, dia sempat merilis album bertajuk ‘Seribu Angan’.

Sayangnya, pada 1993 Once harus berhenti bernyanyi karena mengalami gangguan pada pita suaranya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berkarier sebagai pekerja kantoran. Kala itu, dia menjadi anggota Legal Coordinator dari sebuah perusahaan konstruksi. Selain itu, dia juga pernah menjadi Office Manager sebuah proyek penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation (CSIRO).

Pada 1997, pita suara Once pulih, dia pun kembali bernyanyi di kafe-kafe. Dua tahun berselang, tepatnya pada 1999, Once mulai bergabung bersama Dewa 19 sebagai seorang vokalis. Kala itu, dia menggantikan posisi Ari Lasso yang sudah lebih dulu keluar dari grup. Once pun memulai debutnya bersama Dewa pada tahun 2000 melalui album ‘Bintang Lima’.

Sejak bergabung dengan band Ahmad Dhani ini, Once Mekel telah membawakan sejumlah lagu-lagu hits Tanah Air. Mulai dari ‘Pupus’, ‘Seluruh Nafas’, ‘Arjuna’, ‘Roman Picisan’, hingga ‘Sayap-Sayap Patah’. Namun, setelah 11 tahun bersama, Once memutuskan dari grup yang membesarkan namanya. Dewa 19 pun ikut memutuskan untuk vakum sementara waktu dari dunia musik.

Setelah keluar dari Dewa 19, Once memutuskan untuk fokus terhadap karier solonya. Dia bahkan mendapatkan sejumlah penghargaan karena sebagai seorang penyanyi, seperti Artis Solo Pria/Wanita Rock/Rock Instrumentalia Terbaik di AMI Awards 2020.

Bertahun-tahun berkecimpung di dunia musik, Once melebarkan sayapnya dengan menjadi calon legislatif dari partai PDI Perjuangan. Dia menjadi salah satu nama baru yang masuk dalam partai untuk memperebutkan kursi sebagai wakil rakyat 2024 mendatang.

Karya-karya Once Mekel

Selama lebih dari 20 tahun berkarir sebagai seorang musisi, Once Mekel telah menciptakan banyak karya. Berikut beberapa karya-karyanya:

Album Solo

Intrinsik (2015) Once (2012)

Single Solo

Juwita Pandang – album Salah Apa Aku (1991) Anggun – album 10 Fresh Hits Nah! (1999) Dealova – soundtrack film Dealova (2005) Kucinta Kau Apa Adanya (2007) Symphony yang Indah (2010) Hilang Naluri (2011) Tak Sempurna (2015) Kita Generasi(2015) Karena Kucinta Kau (2020) Sabda Alam (2021)

RADEN PUTRI

