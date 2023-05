Kim Young Dae Puji Fans Indonesia: Kalian Semua Cantik Sekali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Young Dae akhirnya bisa menyapa para penggemarnya di Indonesia untuk pertama kali secara langsung pada Sabtu, 13 Mei 2023. Dalam acara bertajuk 2023 Kim Young Dae 1st Asia Fan Meeting Tour 'FLYOUNGDAE' in Indonesia ini, aktor Korea Selatan tersebut memuji para penggemarnya yang didominasi oleh perempuan.

"Halo saya Kim Young Dae. Wah kalian cantik sekali. Semuanya beneran cantik banget ya di sini," katanya kepada seluruh penggemar yang memenuhi Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Sebelum sapaan tersebut, Kim Young Dae muncul dari belakang panggung dan langsung menyanyikan lagu My secret, My everything, soundtrack dari drama Shooting Stars yang dibintanginya dengan Lee Sung Kyung.

Dalam sesi pertama, Kim Young Dae membahas beberapa drama yang dibintanginya. Dipandu oleh Indra Herlambang, Kim Young Dae mulai dengan The Forbidden Marriage yang dirilis pada Desember 2022. Dalam drama kerajaan yang mengangkat kisah sejarah era Dinasti Joseon tersebut, Kim Young Dae berperan sebagai seorang raja yang kehilangan istri tercintanya.

Kim Young Dae dalam acara fan meeting yang digelar di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2023. TEMPO/Marvela

Ia juga memberikan kesan-kesan terhadap setiap dramanya yang lain, termasuk The Penthouse: War in Life, Cheat on Me If You Can, hingga Shooting Stars. Kim Young Dae berperan sebagi pekerja paruh waktu di sebuah toko kelontong di Cheat on Me If You Can, rupanya peran tersebut pernah dialami di kehidupan aslinya. Kim Young Dae pernah bekerja paruh waktu di sebuah restoran ayam sebelum debut sebagai aktor. "Pernah terkena minyak dan pernah menjadi pelayan juga," katanya.

Menariknya, saat membicarakan drama Shooting Stars, penggemar diperlihatkan dengan foto Kim Young Dae yang hanya mengenakan jas sambil menunjukkan otot perutnya. Itu merupakan foto untuk kebutuhan syuting, di mana Kim Young Dae berperan sebagai aktor dalam drama tersebut. "Sebelum syuting ini, saya selama sehari saya enggak minum air karena memperlihatkan tubuh," kata Kim Young Dae. Ia mengaku gemar berolahraga, mulai dari gym, lari hingga bersepeda.

Selain lagu pembuka, Kim Young Dae membawakan dua lagu lain di tengah dan akhir acara. Lagu kedua yang dinyanyikan berjudul I Love You milik Tim Hwang. Sementara lagu Marry Me dari Maktub dan Gu Yoon Heo, menjadi penutup perjumpaan Kim Young Dae dengan penggemarnya di Indonesia. Di lagu terakhir itu, Kim Young Dae tampil sambil memainkan gitar.

Kim Young Dae sangat berterima kasih kepada seluruh penggemarnya yang telah mendukungnya sampai saat ini. Ia akan membalas cinta penggemarnya dengan menjadi aktor yang semakin baik untuk ke depannya. "Pasti saya akan ke sini lagi karena saya akan kangen juga," katanya. "Saya akan simpan kebahagiaan ini dengan sungguh-sunggu dan akan saya balikkan kepada kalian semua. I love you guys."

