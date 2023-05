Ketika Kim Young Dae Terkesan dengan Lagu Tulus hingga Akting Iqbaal Ramadhan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Young Dae mengaku terkesan dengan lagu Hati-hati di Jalan milik Tulus dan kemampuan akting Iqbaal Ramadhan. Kim Young Dae bercerita bahwa beberapa waktu belakangan ini, lagu Hati-hati di Jalan sering ia dengarkan

"Saya beberapa kali dengar lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus dan saya merasa ini lagunya memang bikin nyaman, lambat, enak sekali, dan saat saya tanya liriknya apa, liriknya ternyata berpisah dengan orang yang dicintai, jadi sangat sedih," kata Kim Young Dae dalam konferensi pers acara fan meeting di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2023.

Selain lagu Hati-hati di Jalan, Kim Young Dae juga menyukai lagu Turning Page dari Sleeping At Last yang merupakan soundtrack film Twilight.

Kim Young Dae Puji Akting Iqbaal Ramadhan



Kim Young Dae telah membintangi berbagai judul drama mulai dari Extraordinary You, The Penthouse: War in Life, Shooting Stars, hingga yang baru tamat, The Forbidden Marriage. Ia menyambut positif jika mendapat kesempatan untuk bermain dalam film maupun serial produksi Indonesia. Salah satu aktor Indonesia yang dikaguminya adalah Iqbaal Ramadhan.

"Saya sangat tertarik jika bisa berpartisipasi di proyek d i Indonesia. Akhir-akhir ini saya sempat mencari ada aktor siapa saja di Indonesia dan saya menemukan ada Iqbaal Ramadhan, dan saya melihat aktingnya juga bagus ya, mungkin siapa tahu kapan-kapan bisa (main) proyek bareng," katanya.



Kim Young Dae Ingin Tunjukkan Sisi Berbeda di Setiap Peran



Berkarier di dunia akting sejak 6 tahun lalu, Kim Young Dae mengaku ingin selalu memberikan penampilan terbaik untuk membalas cinta para penggemarnya yang telah mendukungnya sampai saat ini. Ia berusaha untuk selalu menunjukkan sisi berbeda dalam setiap proyek yang sedang dikerjakannya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Target saya adalah setiap kali ada proyek baru, saya ingin menunjukkan sisi saya yang baru. Dan target lainnya, setiap kali saya menunjukkan sisi lain di proyek itu, inginnya semua menyukai dan mencintai peran saya," kata Kim Young Dae.

Aktor 27 tahun ini juga menyampaikan pesan dan dukungan kepada mereka yang bercita-cita menjadi aktor sepertinya. "Karena semuanya sudah berusaha keras dengan effort maksimal di posisi masing-masing, jadi saya berpikir kalau kita semua berusaha keras terus pasti akan ada hasil yang terbaik untuk semuanya," kata Kim Young Dae.

Pilihan Editor: Kembali ke Indonesia, Kim Young Dae Teringat Masa Kecil

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.