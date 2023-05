Konser Coldplay di Jakarta Akan Gusur Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Matchday?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor Third Eye Management dan PK Entertainment telah mengonfirmasi bahwa konser Coldplay bertajuk Coldplay Music of The Spheres World Tour akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 15 November 2023. Menurut antaranews, selain melalui poster resmi, promotor juga membagikan video teaser yang menampilkan para personel Coldplay sedang mengajak penggemarnya untuk hadir di konser pertamanya di Jakarta.

Namun, jadwal konser Coldplay sama dengan jadwal FIFA Matchday November 2023. Timnas Indonesia telah dijadwalkan akan melakoni pertandingan FIFA matchday selama 2023. Pertandingan sepak bola ini sudah dimulai sejak Maret 2023. Pada tahun ini, FIFA matchday hanya menyisakan pertandingan pada 12 dan 20 Juni 2023, 4 dan 12 September 2023, serta 9 dan 27 oktober 2023. Lalu, pertandingan akan ditutup pada rentang waktu 13-21 November 2023. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa terdapat satu hari, yaitu 15 November 2023 Stadion GBK digunakan untuk konser Coldplay.

Bentrokan jadwal konser Coldplay dengan pertandingan sepak bola mengingatkan masyarakat dengan bentroknya konser BLACKPINK dengan Liga 1 kala itu. Pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung pekan ke-27 BRI Liga 1 ketika itu secara resmi ditunda. Awalnya, laga sepak bola ini telah dijadwalkan dilangsungkan pada 4 Maret 2023. Namun, jadwal pertandingan ditunda atas dasar surat PT Liga Indonesia Baru (LIB) tertanggal 1 Maret 2023 yang bertanda tangan Irjen Polisi Sudjarno selaku Direktur Operasional LIB.

Upaya untuk tetap melangsungkan pertandingan El Clasico Indonesia telah dilakukan oleh manajemen Persija dengan mengajukan permohonan penjadwalan ulang kepada LIB. Pasalnya, Persija tidak bisa menggunakan dua stadion yang diajukan sebagai markas tim, yaitu Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi dan Stadion GBK, Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPK GBK), Rakhmadi Afif Kusumo menegaskan untuk menunda laga sepak bola itu.

Sebab, Stadion GBK masih belum memadai digunakan berdasarkan hasil penilaian. Selain itu, pengajuan izin penggunaan Stadion GBK untuk pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung terlambat. Akibatnya, PPK GBK lebih dahulu menyetujui penggunaan stadion untuk konser BLACKPINK pada 11-12 Maret 2023.

Rakhmadi juga menerangkan bahwa pihaknya selama ini telah menerapkan sistem pemesanan atau e-booking dan diutamakan bagi pengajuan acara yang telah memiliki jadwal matang dan pasti. Di sisi lain, penggunaan Stadion GBK untuk konser BLACKPINK sudah diketahui oleh FIFA, meskipun awalnya stadion tersebut telah dijadwalkan untuk Piala Dunia U-20 2023 pada 20 Mei-11 Juni 2023.

Buntut dari pembatalan Liga 1 Persija Jakarta vs Persib Bandung adalah pecinta sepak bola, khususnya pendukung kedua tim membanjiri Instagram resmi BLACKPINK dengan komentar yang mengandung ujaran kebencian. Berkaca dengan kejadian ini, pihak PSSI yang akan melangsung FIFA Matchday dalam rentang waktu sama dengan konser Coldplay harus mencari stadion sepak bola alternatif lainnya untuk tetap bisa melangsungkan pertandingan tersebut. Dengan begitu, kejadian negatif yang merugikan satu pihak tidak terulang kembali.

