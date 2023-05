Dream Theater Tutup Rangkaian Tur Dunia di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musik yang menyentak membuka konser grup band metal progresif Dream Theater, di kawasan Eco Park Ancol, Jumat malam, 12 Mei 2023. Ribuan penonton, yang mayoritas memakai baju serba hitam mulai memadati lokasi konser sejak sore, langsung tersulut gebrakan musik band legendaris asal Amerika Serikat itu.

Jakarta Kota Terakhir Sebelum Dream Theater Pulang ke Amerika

Lagu berjudul Alien menjadi pembuka konser Dream Theater bertajuk Top Of The World Tour itu. Para penonton menyambut dengan teriakan kencang nan berjamaah. Selepas lagu kedua berjudul 6.00, vokalis James LaBrie menyapa para penonton. Pria berusia 60 tahun itu menyebut bahwa Jakarta menjadi kota terakhir dalam tur dunia mereka, Top Of The World Tour.

"Kalian jadi saksi rangkaian konser terakhir ini. Setelah itu kami akan kembali ke Amerika Utara, sampai jumpa di sana," kata pria berambut gondrong itu.

Dream Theater adalah salah satu band legendaris. Band yang kini beranggotakan James LaBrie pada vokal, John Myung pada bas, John Petrucci pada gitar, Jordan Rudess pada keyboard, dan Mike Mangini pada drum, itu kondang menampilkan permainan teknis instrumen musik yang memukau. Sebelum di Jakarta, Dream Theater tampil di Stadion Manahan, Surakarta, pada 10 Agustus 2022. Uniknya, Dream Theater berjanji memainkan set lagu yang berbeda ketika tampil di Jakarta dan Surakarta.

Penampilan grup musik Dream Theater saat tampil pada konser "Top Of The World Tour" di Halaman Parkir Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 10 Agustus 2022. Dream Theater menggelar konser selama dua jam membawakan lagu dari koleksi album terbaru mereka "A View From The Top Of The World". TEMPO TV/Abul Ala Maududi

Penonton Puas Menontok Aksi Dream Theater

Alwan, 36 tahun, salah satu penonton mengaku puas bisa menonton Dream Theater di Jakarta. Pria yang bekerja sebagai pegawai negeri di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu memang mengidolakan Dream Theater sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama.

Saat itu, Alwan sempat giat bermusik membentuk band bersama kawan-kawan satu sekolah. Bagi Alwan Dream Theater menjadi referensi sekaligus kiblat kualitas musik. "Kalau kumpul dulu selalu dengarkan Dream Theater," kata dia.

Sementara itu, Ramadan, 34 tahun, punya misi khusus datang ke konser Dream Theater malam ini. Ia ingin menonton secara langsung John Petrucci. Menurut dia, Petrucci adalah dewa gitar.

"Sejak kecil mengidolakan dia. Sampai sekarang pun masih sering lihat di YouTube. Sekarang saya bisa menontonnya langsung," kata Ramadan.

Selain Indonesia, konser Top Of The World Tour juga menyambangi sejumlah kota di Filipina dan Jepang. Selain itu Dream Theater sempat tampil di Israel hingga Malaysia.

