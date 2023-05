Profil Caleg Artis Indonesia di Pemilu 2024, Beserta Sepak Terjangnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai politik telah mengumumkan nama-nama yang nantinya akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif di pemilu 2024. Dalam daftar bacaleg 2024, banyak partai politik yang menggandeng beberapa artis dan seniman Indonesia untuk mencalonkan diri menjadi caleg artis di pemilu 2024.

Bukan tanpa sebab beberapa partai politik menggaet sejumlah artis, secara kampanye mereka tidak perlu bersusah-payah mengenalkan bacaleg mereka kepada masyarakat. Popularitas yang dimiliki oleh artis diyakini akan berkontribusi pada kesuksesan partai politik untuk meraih bangku di berbagai posisi.

Berikut ini beberapa profil caleg artis Indonesia untuk pemilu 2024, beserta dengan sepak terjangnya dan kendaraan politiknya yang mereka gunakan.

1. Once Mekel

Mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel menjadi wajah baru dalam dunia politik. Diketahui Once Mekel maju sebagai caleg dari fraksi PDIP bersama dengan teman-teman artis lainnya. Ada 14 artis yang maju menjadi caleg dengan PDIP. Once pun sudah dibekali kaderisasi dan materi-materi perpolitikan dari PDIP.

Pemilik nama asli Elfonda Mekel, SH merupakan pria kelahiran 21 Mei 1970. Pada tahun 1999, Once Mekel bergabung bersama dengan Dewa 19 untuk menggantikan posisi Ari Lasso. Kemudian di tahun 2011, Once Mekel keluar dari Dewa 19. Lewat album Bintang Lima dan Cintailah Cinta membuat popularitas Once semakin meroket, bahkan Once dikenal sebagai salah satu vokalis pria terbaik di Indonesia dari sisi karakter dan kekuatan vokal.

Once pernah berkuliah di fakultas hukum Universitas Indonesia Angkatan 1989. Hal ini membuat dirinya tidak buta dengan politik yang terjadi di Indonesia. Once Mekel dari dulu suka mengamati perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Saat masih menjadi mahasiswa, dirinya juga sering mengikuti diskusi politik di kampus dan dirinya juga mengaku siap turun jika Jokowi 3 periode. Sejak dulu, Once Mekel sudah ditawari untuk bergabung dengan partai namun baru kali ini dirinya merealisasikan ajakan partai tersebut.

2. Denny Cagur

Pelawak kondang yang satu ini juga turut memenuhi wajah baru perpolitikan Indonesia. Denny Cagur resmi menjadi daftar nama Caleg 2024 dari fraksi PDIP. Pemilik nama asli Denny Wahyudi bergabung ke politik lantaran ingin mewujudkan pencapaian baru dengan jalan yang berbeda.

Faktanya, sebelum resmi bergabung PDIP, ternyata Denny Cagur adalah anggota PAN. Dirinya bergabung dengan PAN pada 2020. Namun akhirnya memilih untuk keluar dan bergabung dengan PDIP. Eko Patrio selaku Ketua DPW PAN menolak jika Denny Cagur bergabung kembali karena posisinya sudah diisi oleh Uya Kuya.

Sebelumnya Denny Cagur dikenal sukses dengan grup lawaknya yang diberi nama Cagur dan beranggotakan Narji dan Wendy. Grup lawak tersebut dibuat pada 1997. Sejak saat itu nama Denny Cagur terus meroket apalagi dirinya mahir membawakan acara dengan diselingi gombalan-gombalan dan lawakan khas dirinya. Dari dulu, Denny memang sudah tertarik dengan dunia politik dan ingin terjun ke dalamnya.

Hingga pada akhirnya, Eko Patrio mengajak Denny untuk bergabung dengan PAN. Denny bergabung bersama PAN selama 3 tahun dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karir politiknya bersama PDIP.

3. Taufik Hidayat Udjo

Taufik Hidayat Udjo juga resmi menjadi Caleg 2024 dari PDIP. Mungkin sebagian besar belum mengetahui siapa itu Taufik Hidayat Udjo. Taufik Hidayat Udjo merupakan Presiden dari PT Saung Angklung Udjo. Melansir dari LinkedIn pribadinya, sejak 1990 Taufik Hidayat Udjo bergabung dengan PT Saung Angklung Udjo. Taufik juga merupakan ketua DPP Putri Jabar 2022.

4. Marcell Siahaan

Penyanyi legendaris ini juga terdaftar sebagai caleg 2024 dari PDIP. Sama seperti teman artis lainnya, PDIP juga telah memberikan bekal kaderisasi dan materi-materi politik kepada Marcel Siahaan.

Pemilik nama asli Marcellius Kirana Hamonangan Siahaan merupakan pria kelahiran 21 September 1977. Sejak kecilnya dirinya sudah menyukai dunia musik karena mulai dari kakeknya hingga keluarganya berteman baik dengan musik. Saat kecil pun marshell mempelajari alat-alat musik seperti gitar dan drum. Nama Marcell mulai dikenal publik sejak berduet dengan penyanyi Shanty dalam lagu Hanya Memuji yang mencetak hits ketika itu. Lagu ini juga sempat meraih penghargaan dalam ajang AMI-Sharp Awards Ke-6 untuk kategori Lagu Rekaman Terbaik.

Pada 2014, Marcell Siahaan sempat tidak kepikiran untuk terjun ke politik, namun seiring berjalannya waktu, di 2023 Marcell Siahaan resmi menjadi caleg PDIP.

Tidak hanya nama-nama di atas ada beberapa artis lainnya yang turut menjadi caleg PDIP 2024, yaitu Rano Karno, Tamara Geraldine, Harvey Malaiholo, Sari Yok Koeswoyo Koes Plus, Andre Hehanusa, Lucky Perdana, Roni Sianturi, dan lain sebagainya. Sedangkan PKS ada Annisa Bahar dan Narji. Dari fraksi NasDem ada Reza Artamevia. Untuk partai politik lainnya belum mengumumkan siapa caleg artis yang akan diusung.

Dwi Lucy Susetiowati | berbagai sumber

