Lucas Keluar dari WayV, Ini Prestasi Grup WayV Selama Tampil di Publik

TEMPO.CO, Jakarta - WayV adalah grup vokal idola atau kerap disebut boy band asal China yang terbentuk pada tahun 2019 di bawah naungan agensi SM Entertainment, Korea Selatan..

Grup ini terdiri dari tujuh anggota, yaitu Kun, Ten, Winwin, Hendery, Xiaojun, dan Yangyang, dan satu anggota yang baru saja diumumkan hengkang, Lucas.

Sejak debut, WayV telah mencapai berbagai prestasi dan penghargaan, baik di dalam maupun luar negeri.

Pertama-tama, pada tahun 2019, WayV berhasil meraih penghargaan "Best New Asian Artist Group" pada Mnet Asian Music Awards (MAMA) dan "Best Performance Male Group" pada Tencent Music Entertainment Awards.

Pada tahun yang sama, mereka juga masuk dalam daftar "10 Best New K-Pop Acts in 2020" versi majalah Time.

Tak hanya itu, WayV juga merilis beberapa album mini yang sukses di pasaran. SM Entertainment juga melaporkan bahwa "Take Off" WayV menduduki puncak Tangga Lagu QQ Music China, dan tagar #WayV_Takeoff menjadi tren di seluruh dunia di Twitter.

Sementara itu, album mini kedua mereka, "Take Over The Moon" juga sukses dengan meraih peringkat 1 pada chart album China dan menjuarai entri terbanyak di chart Penjualan Lagu Digital Dunia pada Billboard World Albums.

Tak hanya sukses di bidang musik, WayV juga terlibat dalam beberapa proyek iklan dan acara televisi. Pada akhir 2019, WayV menjadi duta merek untuk merek pakaian Skechers dan merek kosmetik Innisfree. Mereka juga terlibat dalam acara ragam "Keep Running" dan "Happy Camp" di China.

Di tengah pandemi COVID-19, WayV juga berhasil mengadakan konser daring yang sukses dengan menarik lebih dari 100.000 penonton dari seluruh dunia.

Konser daring ini juga berhasil masuk dalam Guinness World Records sebagai "Most Viewers For a Livestreamed Concert on a Chinese Music Platform."

Prestasi dan penghargaan yang diraih oleh WayV menunjukkan bahwa grup ini memang memiliki talenta yang luar biasa dan mampu menarik perhatian publik.

Dalam setiap penampilannya, WayV selalu menunjukkan kemampuan vokal dan tari yang memukau, serta koreografi yang inovatif dan menarik. Hal ini membuat mereka menjadi salah satu grup idola yang banyak diidolakan oleh penggemar di seluruh dunia.

Di samping prestasi dan penghargaan yang diraih, WayV juga sering berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mereka juga aktif dalam berbagai kampanye untuk mempromosikan isu-isu penting seperti kesehatan mental dan lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa WayV bukan hanya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi juga memiliki kepribadian yang positif dan berpengaruh.

WayV berhasil mencatatkan beberapa pencapaian yang cukup mengesankan dalam waktu yang relatif singkat. Mereka telah membuktikan bahwa grup idola asal China juga dapat bersaing di industri hiburan global dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki.

