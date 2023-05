Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Coldplay telah mengkonfirmasi akan menggelar konser tunggal di Indonesia pada 15 November 2023 mendatang. Kabar ini disampaikan Chris Martin dan kawan-kawan melalui akun media sosial Instagram PK Entertainment selaku promotor acara. Nantinya, konser dengan tema ‘Music of the Spheres’ ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Untuk Anda yang nanti akan menonton konser Coldplay, wajib menghafalkan lagu-lagu yang akan ditampilkan untuk menambah keseruan konser. Meski tidak semua, namun terdapat beberapa lagu yang bisa dihafal agar bisa bernyanyi bersama dengan band legendaris asal Inggris tersebut. Berikut rekomendasi 8 lagu Coldplay Wajib hafal kalau mau nonton konser.

1. Adventure of a Lifetime

Lagu Coldplay pertama yang bisa dihafal saat akan nonton konser adalah ‘Adventure of a Lifetime’. Ini adalah lagu pertama dari album kelima yang bertajuk A Head Full of Dream. Lagu ini menggambarkan perasaan tentang seseorang yang kembali merasa hidup setelah bertemu dengan pasangan yang tepat. Liriknya pun dipenuhi oleh apresiasi dan dukungan untuk menghadapi tantangan hidup.

2. Fix You

Lagu keempat dari album X&Y, yaitu Fix You selalu memiliki tempat istimewa di hati para pecinta musik, khususnya penggemar Coldplay. Pasalnya, lagu ini memiliki makna yang dalam dan universal dengan iringan musik yang lembut. Lagu ini juga seolah menjadi validasi dari berbagai kegagalan dan kesedihan.

3. Hymn for the Weekend

Hymn for the Weekend adalah salah satu lagu Coldplay yang wajib dihafal saat akan menonton konser. Ini merupakan lagu kedua dari album ketujuh mereka, A Head Full of Dream, yang dirilis pada 2016. Dalam lagu ini, penyanyi solo Beyonce ikut berpartisipasi menyumbangkan suaranya tanpa kredit.

4. My Universe

Lagu Coldplay wajib hafal kalau mau nonton konser yang selanjutnya adalah My Universe. Ini merupakan lagu hasil kolaborasi Chris Martin dengan boy group populer asal Korea Selatan, BTS. Melalui lagu ini, kedua grup idola tersebut kembali mengenang dan memaknai arti cinta kepada pasangannya.

5. Paradise

Paradise merupakan salah satu lagu hits dari Coldplay. Bahkan, sejak lagu dari album Mylo Xyloto ini dirilis, Paradise tidak pernah dihapus dari daftar lagu untuk ditampilkan konser. Saat lagu ini dimainkan, biasanya semua lampu akan dipadamkan dan gelang wristband yang digunakan penonton akan menyala secara bersamaan.

6. The Scientist

The Scientist adalah lagu ballad yang merupakan single dari album kedua Coldplay, A Rush of Blood to the Head. Lagu ini masuk dalam lagu yang tak lekang oleh waktu dan selalu memiliki tempat di hati penggemarnya. Bahkan, penggemarnya pun berasal dari segala golongan usia.

7. Viva La Vida

Dirilis pada 2008 silam, lagu Viva La Vida hampir selalu ada dalam setlist tur konser Coldplay. Lagu ini cukup unik karena Will Champion sebagai drummer akan menggunakan lonceng untuk mengiringi alunan musiknya. Selain itu, lagu yang satu ini juga sangat cocok untuk dinyanyikan bersama-sama saat konser.

8. Yellow

Lagu Coldplay yang bisa dihafal untuk nonton konser selanjutnya adalah ‘Yellow’. Lagu ini berasal dari album pertama yang bertajuk Parachutes. Meski usia lagu ini sudah lebih dari 27 tahun, namun lagu ini lalu masuk dan tidak pernah dihapus dari setlist tur Coldplay. Walaupun begitu, penikmat lagunya selalu tinggi dan lintas generasi.

