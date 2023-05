8 Aktor Terkaya di Dunia 2023, Ada Idola Bolluwoood: Shah Rukh Khan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - - Aktor merupakan sosok yang paling penting dalam sebuah film maupun drama. Merekalah orang yang akan memainkan sebuah karakter dan menghidupkan cerita dalam film tersebut. Tak mengherankan jika para aktor ini mendapat bayaran yang tinggi untuk setiap peran yang dimainkan.

Berkat pengalaman dan kemampuannya, banyak aktor yang akhirnya berhasil mengumpulkan harta dengan nilai yang fantastis. Bahkan, beberapa dari mereka menjadi aktor terkaya di dunia 2023. Informasi ini diungkapkan World of Statistics melalui akun media sosial Twitter resminya @stats_feed.

Lantas, siapa saja aktor terkaya di dunia 2023? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

1. Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld. Foto: Instagram Jerry.

Jerome Allen Seinfeld atau yang lebih dikenal dengan nama Jerry Seinfeld adalah aktor terkaya di dunia 2023. Dia merupakan pelawak asal Amerika Serikat yang sangat terkenal. Bahkan, program televisi yang dibintanginya, Seinfeld, dianggap sebagai salah satu program hiburan terbaik di Amerika pada 1989-1998.

Pada awalnya, Jerry Seinfeld tampil di acara-acara stand-up comedy. Tetapi, setelah tampil di The Tonight Show pada 1981, dia pun mendapat tawaran untuk membuat acaranya sendiri dan menjadi salah satu bintang terbesar di Amerika. Kini, total kekayaannya adalah US$ 1 miliar atau Rp 14,7 triliun.

2. Tyler Perry

Tyler Perry adalah aktor Amerika yang terkenal dengan karakter Madea di film Tyler Perry’s A Madea Family Funeral. Selama 15 tahun, Madea tampil dalam 11 film dan menghasilkan lebih dari US$ 670 juta. Kesuksesannya dalam memainkan peran ini juga membawa Tyler Perry sebagai pria dengan bayaran tertinggi di dunia. Total kekayaannya kini mencapai US$ 1 miliar atau Rp 14,7 triliun.

3. Dwayne Johnson

Aktor Dwayne Johnson pernah dinobatkan sebagai Sexiest Man Alive oleh majalah PEOPLE. Mantan pegulat bertato itu menyandang gelar pria terseksi tersebut pada tahun 2016. Instagram/therock.

Dwayne Johnson seringkali menjadi aktor dengan bayaran tertinggi versi Forbes. Penghasilannya dalam setahun mencapai sekitar USD 270 juta dengan sumber utama dari merek tequila miliknya, Teremana. Selain itu, dia juga mendapat penghasilan yang tinggi dari salah satu filmnya, Jungle Cruise dan Red Notice. Jumlah kekayaannya mencapai US$ 800 juta atau sekitar Rp 11,7 triliun.

4. Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan menjadi salah satu aktor Asia terkaya di dunia 2023. Sejak memulai debutnya dalam film Deewana (1992) nama Shah Rukh Khan terus terpampang dalam berbagai film populer box office Hollywood. Aktor asal India ini juga melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia bisnis dalam berbagai bidang, mulai dari hiburan hingga olahraga. Total kekayaannya saat ini adalah US$ 770 juta atau setara Rp 11,3 triliun.

5. Tom Cruise

Aktor Tom Cruise berkomentar soal film barunya pada wartawan di world premier dari film "Edge of Tomorrow" di BFI Imax, Southbank, London, Inggris (28/5). Film yang diambil dari novel berjudul `All you need is Kill` karya Hiroshi Sakurazaka, akan dirilis di 29 negara termasuk Indonesia. REUTERS/Andrew Winning

Tom Cruise menjadi salah satu aktor dengan bayaran tertinggi setelah sukses membintangi film Top Gun: Maverick. Film tersebut berhasil meraih keuntungan lebih dari USD 1 miliar dan menjadi film berpendapatan tertinggi di 2022. Hal ini pun menambah pendapatan Tom Cruise secara signifikan. Jumlah kekayaannya kini sekitar US$ 620 juta atau Rp 9,1 triliun.

6. Jackie Chan

Aktor sekaligus legenda seni bela diri asal Hong Kong, Jackie Chan, menjadi salah satu pria terkaya di dunia dalam industri perfilman. Selama enam dekade berkecimpung di dunia seni peran Asia dan Hollywood, Jackie Chan juga melebarkan sayapnya sebagai produser dan sutradara film. Total kekayaannya kini US$ 520 juta atau Rp 7,6 triliun.

7. George Clooney

George Clooney (kiri) berpose dengan istrinya, Amal Clooney, di karpet merah AFI Life Achievement Award Ke-46 di Los Angeles, Kamis, 7 Juni 2018. Penghargaan ini diberikan oleh kalangan elite Hollywood. AP/Willy Sanjuan

Pada 2018, George Clooney menjadi aktor dengan penghasilan tertinggi versi Forbes. Namun, kekayaannya ini berasal dari bisnis tequila miliknya, Casamigos. Saat ini, George Clooney sudah jarang tampil di sebuah film dan mematok bayaran sekitar US$ 20 juta per film. Jumlah kekayaannya sekitar US$ 500 juta atau senilai Rp 7,3 triliun.

8. Robert De Niro

Aktor terkaya di dunia 2023 yang terakhir adalah Robert De Niro. Dia merupakan aktor legendaris yang banyak berkontribusi dalam film era 1960-an. Selain dari film, Robert De Niro juga memiliki bisnis restoran dan pemilik waralaba yang menghasilkan ratusan juta dollar setiap bulannya. Kekayaan bersihnya mencapai US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,3 triliun.

RADEN PUTRI

