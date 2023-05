Deretan Pria yang Dekat dengan Taylor Swift, Terbaru Matty Healy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menjalin hubungan selama 6 tahun, kini Taylor Swift dikabarkan putus dengan Joe Alwyn. Tak lama setelah putus, Taylor Swift membuat gempar para penggemarnya dengan kabar mengejutkan. Penyanyi kelahiran 1989 ini dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Matty Healy.

Kini Joe Alwyn masuk ke dalam jajaran mantan pacar Taylor Swift. Sebelum bersama Joe Alwyn dan Matty Healy, penyanyi dengan rambut panjang ini pernah menjalin hubungan dengan beberapa pria, dari musisi hingga aktor. Penasaran siapa saja deretan pria yang dekat dengan Taylor Swift? Berikut ini ulasannya yang telah dilansir dari Cosmopolitan.

1. Joe Jonas (Juli - Oktober 2008)

Joe Jonas merupakan pacar Taylor Swift yang pertama. Hubungannya dengan Joe Jonas hanya berlangsung selama beberapa bulan saja dan bahkan tidak diketahui oleh penggemarnya. Meski menjalin hubungan yang sebentar, putusnya hubungan mereka dirasa sangat dramatis. Bahkan Taylor Swift menjelaskan bahwa Joe Jonas mengajaknya putus hanya melalui telepon selama 25 detik.

Taylor kemudian merilis lagu yang terinspirasi dari Joe berjudul “Forever and Always” yang menyertakan lirik yang cukup tajam “Was I out of line? / Did I say something way too honest, made you run and hide / Like a scared little boy."

Selain lagu Forever and Always, adapun beberapa lagu lainnya yang terinspirasi dari kisah percintaannya dengan Joe Jonas yaitu Last Kiss dan Better Than Revenge.

2. Lucas Till ( Maret - April 2009)

Tak lama putus dengan Joe Jonas, Taylor kembali menghebohkan warganet dengan kedekatannya bersama Lucas Till. Hubungan keduanya dapat dikatakan cinta lokasi saat keduanya bertemu dalam sebuah lokasi syuting film Hannah Montana: The Movie, di mana Taylor tampil sebagai cameo di film tersebut. Kemudian, Lucas Till hadir dalam music video Taylor Swift yang berjudul 'You Belong with Me' pada 2009.

3. Taylor Lautner (2009)

Taylor Lautner. AP/Matt Sayles

Taylor Swift dan Taylor Lautner bertemu saat keduanya shooting lagu Valentines Day. Yang mana karakter mereka berdua adalah anak sekolahan. Dari sinilah Taylor Lautner menyukai Taylor Swift bahkan keduanya sempat dijuluki sebagai "Taylor Squared”. Sayangnya, hubungan mereka hanya bertahan sebentar dan harus kandas di tengah jalan. Taylor Swift kemudian membuat sebuah lagu berjudul Back to December yang ditujukan untuk Taylor Lautner.

4. John Mayer (Desember 2009 hingga Februari 2010)

John Mayer. Foto: Instagram/@johnmayer

Mantan pacar Taylor Swift selanjutnya adalah John Mayer yaitu seorang penyanyi solo. Kali ini pun hubungan tersebut hanya bertahan beberapa lama dan kabarnya hubungan tersebut putus dan berujung pertengkaran.

Sebagai seorang musisi, ketika mengalami putus cinta maka akan menjadi inspirasi lagu mereka. Hal ini sama dilakukan oleh Taylor Swift yang kemudian membuat sebuah lagu berjudul "Dear John" yang memang ditujukan untuk John Mayer.

Namun bukan mendapatkan respon positif, justru John Mayer memberikan respon negatif atas lagu tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa Taylor Swift menyalahgunakan bakat dan kemampuannya dalam membuat lagu.

5. Jake Gyllenhaal (Oktober 2010-Januari 2011)

Meski hanya berpacaran selama tiga bulan, namun Taylor Swift mengaku mempunyai banyak hal yang ingin disampaikan lewat lantunan lagu. Adapun lagu yang terinspirasi dari hubungannya kali ini adalah All Too Well. Kemudian ada juga album Red yang merupakan lagu mengenai putusnya hubungan dengan Jake Gyllenhaal.

6. Connor Kennedy (Juli 2012 - Oktober 2012)

Connor Kennedy yang merupakan cucu dari Robert F. Kennedy pun masuk ke dalam daftar mantan penyanyi pop terkenal itu. Hubungan mereka disampaikan oleh media US Weekly saat keduanya terlihat foto bersama di Hyannisport, Massachusetts, dan seorang penonton mengungkapkan bahwa Connor merangkul Taylor dan mereka berciuman di belakang gudang.

7. Calvin Harris (Februari 2015 - Mei 2016)

Taylor dan Calvin bertemu di Elle Style Awards pada bulan Februari. Sebulan kemudian, mereka terlihat menggunakan pakaian yang serasi di Whole Foods di Nashville. Tayvin atau kepanjangan dari Taylor Swift dan Calvin go public di Billboard Music Awards 2015 pada bulan Mei, dan mereka bahkan berciuman di depan kamera. Dua bulan setelah merayakan anniversary dikabarkan mereka putus dengan alasan Taylor Swift berselingkuh.

8. Tom Hiddleston: Mei 2016 sampai September 2016

Tom Hiddleston dan Taylor Swift bertemu pada Met Gala 2016 dan berdansa bersama pada kala itu. Kemudian, setelah satu bulan foto liburan mereka di Rhode Island tersebar. Di mana dalam foto tersebut mereka terlihat sedang berciuman. Hal itu tentu semakin memperkuat bukti bahwa mereka menjalin hubungan spesial. Bahkan mereka berdua sempat menghadiri konser Selena Gomez dan Tom sempat mengunjungi rumah orang tua Taylor. Namun, September 2016 hubungan keduanya resmi berakhir.

9. Joe Alwyn (Mei 2017 - 2023)

Joe Alwyn. Thehollywodreporter.com

Mantan pacar Taylor Swift yang terakhir adalah Joe Alwyn. Diketahui, keduanya bertemu pada acara Met Gala. Dalam sejarah, ini adalah hubungan terlama yang dijalani oleh Taylor Swift. Mereka berpacaran selama 6 tahun. Bahkan pada saat covid-19 keduanya sempat menjalani karantina bersama dan Joe Alwyn membantu Taylor dalam persiapan album barunya. Namun kini hubungannya telah berakhir dan belum diketahui dengan jelas apa penyebab kandasnya hubungan mereka.

10. Matty Healy (Sekarang )

Matty Healy. latimes.com

Kabar bahwa vokalis utama band The 1975, Matty Healy menjalin hubungan romansa dengan Taylor Swift menyebar cepat di media sosial. Rumor bermula karena Matty terlihat menonton konser Taylor Swift di Nashville. Bahkan Matty Healy sempat hadir di konser Taylor's Eras Tour pada 5 Mei dan 6 Mei. Menurut The Sun, seorang sumber mengatakan Taylor Swift berkencan dengan Matty selama dua bulan. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari masing-masing pihak terkait kejelasan hubungan keduanya.

