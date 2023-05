Mengenal Bono U2, Musikus yang pernah Mendapat Gelar Kesatria Kehormatan dari Ratu Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Paul David Hewson atau yang lebih dikenal dengan nama beken Bono Vox, vokalis band rock asal Irlandia, U2. Bono lahir di Dublin, Irlandia, pada 10 Mei 1960. Bono U2 tak hanya dikenal sebagai vokalis. Ia juga musikus cum aktivis sosial.

Profil Bono

Mengutip Biography, Bono belajar di Mount Temple Comprehensive School. Saat bersekolah Bono bergabung dengan band pada Oktober 1976. Ia mendapat nama julukan Bono Vox Of O'Connell St. Mulanya Bono bernyanyi dan bermain gitar. Namun, ia difokuskan sebagai vokalis dan menulis lagu.

Bono menikah dengan Alison, pada 21 Agustus 1982. Alison pacar Bono semasa SMA. Bono dan Alison memiliki empat anak, yaitu Jordan, Memphis Eve, Elijah Bob Patricius Guggi Q, dan John Abraham.

Pada 1980, U2 memulai tur dan merilis album pertamanya yaitu Boy. Pada 1987, U2 merilis album The Joshua Tree, album yang melambungkan nama band itu. The Joshua Tree sebagai Album of the Year dalam Grammy Awards 1988

Album-album selanjutnya menetapkan U2 untuk jangkauan dan inovasi, termasuk Achtung Baby tahun 1991. Album lainnya, yaitu Zooropa pada 1993.

Selama bertahun-tahun, Bono telah bertemu dengan para pemimpin dunia dan politikus Amerika Serikat untuk membahas isu-isu seperti penghapusan utang untuk negara berkembang, kemiskinan dunia, dan AIDS.

Bono dinobatkan sebagai Person of the Year oleh majalahTime pada 2005. dan Ratu Elizabeth II menjadikan dia kesatria kehormatan pada 2007.

