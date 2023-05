Daftar Member TEEN TOP dan Fakta Menariknya, Akan Reuni Setelah 4 Tahun Vakum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boy group senior asal Korea Selatan, TEEN TOP, akan melangsungkan reuni setelah vakum selama 4 tahun terakhir. Grup yang debut pada 2010 ini akan kembali menyapa para penggemarnya sebagai grup dengan melakukan comeback pada musim panas 2023 mendatang. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh TOP Media selaku agensi yang menaunginya.

Pihak manajemen menyebutkan jika para member telah berdiskusi dan mempersiapkan diri untuk melakukan comeback. Hal ini dibuat menyusul popularitas mereka yang kembali naik setelah acara How Do You Play? Dalam acara tersebut, Yoo Jae Suk dan grup buatannya, One Top, membawakan lagu berjudul ‘To You’ milik TEEN TOP. Hal ini membuat lagu-lagu lawas milik TEEN TOP kembali muncul di tangga lagu Korea.

Lantas, siapa saja daftar member TEEN TOP dan fakta menariknya? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

1. C.A.P

Nama lengkap: Bang Min Soo

Nama panggung: C.A.P

Nama panggilan: Charisma rapper

Profesi: Rapper

Posisi di grup: leader, Main Rapper

Tempat, tanggal lahir: Seoul, 4 November 1992

Sosial media: @bangminsu1992 (Instagram), @teentopbang (Twitter),

Fakta menarik:

Merupakan fans berat dari Jihyo TWICE.

Tertarik dengan dunia desain, terutama graffiti.

Berteman dekat dengan anggota Block B, yakni Zico dan Park Kyung.

Memilih nama panggung C.A.P karena senang menggunakan topi.

Merupakan anggota tertua di grup.

Lolos saat mengikuti audisi terbuka TOP Media di Lotte World.

‘ When I’m Gone ’ dari Eminem adalah lagu favoritnya

2. Chunji

Nama lengkap: Lee Chan Hee

Nama panggung: Chunji

Nama panggilan: Bunnie, King of Mirrors, Power Voice

Profesi: Penyanyi

Posisi di grup: Lead Vocal, Visual

Tempat, tanggal lahir: Seongnam, 5 Oktober 19993

Sosial media: @teentop_2ch (Instagram) @_wowous (Twitter)

Fakta menarik:

Park Hyo Shin adalah penyanyi favoritnya.

Sering pergi ke bioskop sendirian saat memiliki waktu luang.

Berteman dekat dengan Dongjun dari ZE:A.

Suka melakukan permainan asah otak dan teka-teki.

Sering dianggap maknae dan sangat menyukai genre musik Ballad.

3. Niel

Nama lengkap: Ahn Daniel

Nama panggung: Niel

Nama panggilan: Emotional Vocals

Profesi: Penyanyi, Aktor

Posisi di grup: face of the Group, Main Vocal

Tempat, tanggal lahir: Taean, 16 Agustus 1994

Fakta menarik:

Mantan aktor cilik sebelum debut dengan TEEN TOP.

Berteman dekat dengan Sungyeol Infinite.

Pernah mengikuti King of The Masked Singer pada 2016 lalu dan tersingkir di babak ke-2.

Melakukan debut solo pada 16 Februari 2015 dan ikut menyusun salah satu lagu solonya yang berjudul ‘ Affogato ’.

Bermain drama musikal berjudul ‘ Alter Boyz ’ pada 2017 lalu.

4. Ricky

Nama lengkap: Yoo Chang Hyun

Nama panggung: Ricky

Nama panggilan: Rickhanna, Lovely Boy

Profesi: Penyanyi, aktor

Posisi di grup: lead Dancer, Vocalist

Tempat, tanggal lahir: Seoul, 27 Februari 1995

Sosial media: @ricky_teentop_ (Instagram), @T_Ricky_T (Twitter)

Fakta menarik:

Sangat peduli dengan kesehatan dan selalu minum vitamin setiap hari.

Sudah mulai berakting sejak masih kecil.

Role modelnya adalah Big Bang dan Shinhwa.

Menyukai film bergenre Sci-fi dan action serta menyukai makanan manis.

Pernah bermain dalam beberapa drama, seperti Entertain Us (2014), I Am Legend (2010), dan Looking For Dorothy (2006).

5. Changjo

Nama lengkap: Choi Jung Hyun

Nama panggung: Changjo

Profesi: Penyanyi, aktor

Posisi di grup: Main Dancer, Vocalist, Maknae

Tempat, tanggal lahir: Chuncheon, 16 November 1995

Sosial media: @t.changjo (Instagram), @whdgus1004 (Twitter)

Fakta menarik:

Pernah bercita-cita menjadi bodyguard.. Idolanya adalah Big Bang dan Shinhwa. Nama panggungnya memiliki arti ‘menciptakan’, pasalnya Changjo ingin menciptakan dunia baru melalui tariannya. Pernah bermain dalam film Makgeolli Girls (2015) dan drama Sweden Laundry (2014-2015). Berteman dekat dengan Donghyun AB6IX.

RADEN PUTRI