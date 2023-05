Alasan James Gunn Pilih Chukwudi Iwuji Jadi High Evolutionary di Guardians Of The Galaxy Vol. 3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - James Gunn mengungkapkan alasannya memilih Chukwudi Iwuji untuk memerankan karakter penjahat High Evolutionary dalam Guardians Of The Galaxy Vol. 3. Sutradara dan penulis Guardians Of The Galaxy Vol. 3 itu mengatakan bahwa Chukwudi Iwuji merupakan salah satu aktor terbaik yang pernah bekerja sama dengannya.

Chukwudi Iwuji berperan sebagai penjahat utama dalam Guardians Of The Galaxy Vol. 3, High Evolutionary, seorang ilmuan yang bertanggung jawab untuk mengubah Rocket dari seekor rakun biasa menjadi jenius yang menyimpan sakit hati dan trauma seumur hidup. Dia adalah jenis peran supervillain Marvel yang sangat jahat.

James Gunn mengatakan aktor berbakat lainnya mengejar peran High Evolutionary, tetapi dia terpikat pada Chukwudi Iwuji setelah hanya beberapa pekan bekerja dengannya di Peacemaker, seri HBO Max karya James Gunn baru-baru ini berdasarkan fitur DC 2021-nya The Suicide Squad.

“Dia, bersama dengan Viola Davis dan Margot Robbie dan Benicio Del Toro dan beberapa lainnya, salah satu aktor terbaik yang pernah bekerja dengan saya,” kata James Gunn tentang Chukwudi Iwuji kepada Variety. “Saya merasa Chuk dapat membawa sesuatu yang unik ke dalam peran tersebut.”



Kata Chukwudi Iwuji Soal Karakter High Evolutionary



Chukwudi Iwuji sebenarnya tidak ingin karakter High Evolutionary menjadi penjahat yang memiliki kekuatan penuh. Sebaliknya, menurut aktor 47 tahun itu, harus ada keseimbangan yang dicapai antara menjadi tercela, tetapi tidak terlalu jauh.

"Saya pikir Anda memiliki rentang yang bagus dari sosiopat yang menawan, gila, sombong, berbahaya. Saya tidak tahu bagaimana lagi menggambarkannya, tapi dia adalah semua itu," katanya. "Saya pikir salah satu hal yang (James Gunn) katakan kepada saya adalah bahwa orang ini adalah penjahat yang sangat kuat, tetapi saya ingin Anda untuk menghukumnya. Seharusnya agak aneh, ya, dia adalah penjahat Marvel, tapi saya membutuhkan dia dihukum, jadi saya pikir dia semacam lintas genre."



Sinopsis Guardians of the Galaxy Vol. 3



Dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3, kelompok Super Heroes hidup di Knowhere. Tapi tidak lama kemudian hidup mereka dikacaukan oleh masa lalu Rocket yang tiba-tiba hadir. Peter Quill, yang masih berduka karena kehilangan Gamora, harus membawa timnya dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan hidup Rocket — misi yang, jika tidak berhasil diselesaikan, sangat mungkin mengarah pada akhir Guardians seperti yang dikenal.

Film ini dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, juga menampilkan Vin Diesel sebagai Groot dan Bradley Cooper sebagai Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter dan Maria Bakalova. Selain itu, Guardians of The Galaxy Vol. 3 juga menghadirkan karakter-karakter baru seperti Chukwudi Iwuji, yang akan berperan sebagai penjahat The High Evolutionary; dan Will Poulter yang akan membawa karakter komik Adam Warlock ke dalam Marvel Cinematic Universe untuk pertama kalinya.

