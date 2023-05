Deretan Lagu Populer Billy Joel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - William Martin Joel atau Billy Joel musikus yang dijuluki Piano Man. Ia merilis 12 album studio pop dan rock dari tahun 1971 hingga 1993. Mengutip Britannica, Billy Joel lahir di Bronx, New York, pada 9 Mei 1949. Billy Joel salah satu musikus legendaris yang dikenal dengan lagu-lagu hitnya sepanjang masa.

Apa saja lagu hit Billy Joel?

1. Piano Man

Mengutip Rolling Stone lagu itu menjadi hit dan Joel telah menutup banyak konser dengan lagu tersebut selama bertahun-tahun. Pada 2006, ia mencoba memopulerkan kembali lagu tersebut dan membuka pertunjukan dengan lagu tersebut.

2. It's Still Rock and Roll for Me

Lagu yang membahas perubahan tren dalam satu dekade yang bergeser, dikutip dari American Song Writer, lagu ini menjadi hit pada 1980. Lanskap musik yang terus berubah dan komentar kritikus bikin Joel merasa terganggu. Meskipun kemunculan gelombang baru membuat ia gelisah, seorang komposer musik pop, mendorong dia untuk menulis lagu tersebut.

3. Scenes From an Italian Restaurant

Lagu ini adalah salah satu karya terpanjang Billy Joel. Lagu ini menceritakan tentang kisah cinta pada masa SMA, Brenda dan Eddie. Selama bertahun-tahun, para penggemar bertanya-tanya restoran Italia mana yang dia maksud dalam lagunya. Lama setelah itu dia mengungkapkan, restoran tersebut adalah Fontana di Trevi di New York. Seorang pelayan di sana berkata, "Sebotol anggur putih, sebotol anggur merah?" Hal itu memicu percikan dalam pikiran Billy untuk menuliskannya menjadi lagu.

4. Only the Good Die Young

Only the Good Die Young memiliki salah satu kalimat pembuka yang cukup berbeda dari biasanya. Lirik lagu tersebut membuat beberapa stasiun radio melarang pemutaran pada 1977. Pelarangan seputar lagu itu berdampak penjualan album yang lebih banyak.

5. We Didn’t Start the Fire

Lagu ini menceritakan secara kronologis peristiwa-peristiwa pergeseran budaya selama 40 tahun. Itu mulai dari kelahiran Joel pada 1949 hingga lagu ini dirilis pada tahun 1989.

Joel pernah berkata, ide untuk lagu itu tercetus di studio rekaman. Saat itu ia berusia 21 tahun dan merasa masa itu waktu yang mengerikan, karena masalah narkoba, hak-hak sipil, dan lainnya.

