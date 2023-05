James Gunn Benarkan Bakal Ada Pemain Guardians of the Galaxy di Film Superman: Legacy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Co-CEO DC Studios sekaligus sutradara dan penulis Guardians of the Galaxy Vol. 3, James Gunn, mengkonfirmasi salah satu pemeran dari film Marvel Cinematic Universe (MCU) terbaru tersebut akan ada di Superman: Legacy mendatang. Saat ini, James Gunn tengah menulis dan menyutradarai Superman: Legacy.

James Gunn melakukan sesi tanya jawab dengan penggemar di Twitter pada Sabtu, 6 Mei 2023. Beberapa di antaranya bertanya apakah ada pemain Guardians of the Galaxy yang akan muncul di DC Universe. "Apakah ada anggota pemeran untuk Gotg di Superman Legacy?" tulis seorang penggemar yang kemudian ditanggapi oleh James Gunn dengan jawaban, "Ya."

Sebelumnya, sebagian besar bintang Guardians of the Galaxy seperti Dave Bautista dan Zoe Saldana telah menjelaskan bahwa mereka tidak terlalu tertarik untuk melanjutkan peran mereka. Namun itu tidak berarti mereka tidak mungkin mengikuti teman dan sutradara mereka dalam petualangan baru di film lain.

Bahkan, beberapa telah menyatakan bahwa mereka akan senang berperan di film DC. James Gunn telah mengonfirmasi bahwa satu atau lebih bintang Guardians of the Galaxy akan ada di Superman: Legacy, tanpa mengungkapkan peran apa yang akan mereka mainkan.



Prediksi Pemain Guardians of the Galaxy yang akan Muncul di Superman: Legacy



Pernyataan tersebut membuat penggemar membuat teori tentang karakter mana yang paling cocok, dengan Zoe Saldana menjadi pilihan untuk Lois Lane, Chukwudi Iwuji untuk Lex Luthor, dan Will Poulter atau Chris Pratt untuk Clark Kent. Namun, sepertinya James Gunn punya rencana lain untuk aktor di balik Star-Lord itu.

Aktor yang pernah bekerja dengan James Gunn telah berpindah dari DCU ke MCU sebelumnya, begitu pula sebaliknya. Untuk Guardians of the Galaxy Vol. 3, James Gunn memilih istrinya, bintang Peacemaker Jennifer Holland, dan bintang The Suicide Squad (2021) Daniela Melchior dalam peran kecil. Setelah tampil sebagai anggota Task Force X di The Suicide Squad, aktor Nathan Fillion dan Pete Davidson muncul di Guardians of the Galaxy Vol. 3, yang pertama memainkan peran kecil dan yang terakhir menjadi cameo.

Bintang Guardians of the Galaxy Vol. 3, Pom Klementieff sebelumnya menjadi cameo di The Suicide Squad, tetapi sekarang sedang dalam pembicaraan dengan James Gunn untuk memainkan peran berbeda di DCU.



Chris Pratt Bukan sebagai Superman



Meskipun mengonfirmasi bahwa seseorang dari pemeran Guardians of the Galaxy akan ada di film DCU, aktor Chris Pratt dipastikan tidak akan berperan sebagai Superman. James Gunn mengungkapkan bahwa dia tahu persis karakter apa yang diinginkan untuk diperankan oleh Chris Pratt di Superman: Legacy.

"Aku berharap bisa memberikanmu peran sebagai Krypto the Superdog (dalam Superman: Legacy). Kamu bisa melakukan penangkapan gerak di lokasi syuting dan berjalan dengan tangan dan lutut, tetapi kamu tidak bisa bicara," katanya dalam wawancara dengan The Toronto Sun beberapa waktu lalu.

Namun, yang paling menarik adalah tanggapan Chris Pratt yang dengan cepat mengungkapkan bahwa pernyataan James Gunn berisi berita penting terkait film DC berikutnya. "Sepertinya akan ada karakter bernama Krypto di Superman," katanya.

CBR | MOVIE WEB

