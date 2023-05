Pangeran Lesung Pipi Kim Seon Ho Ulang Tahun ke-37 Donasi 100 Juta Won ke Palang Merah Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Seon Ho merayakan ulang tahunnya yang ke-37 tahun dengan berdonasi ke Palang Merah Korea sebanyak 100 juta won. Dilansir allkpop.com, donasi ini akan diberikan untuk pengembangan kemandirian kaum muda.

Dilansir famousbirthdays.com, nama Kim Seon Ho di dunia hiburan Korea Selatan sudah tidak asing lagi. Namanya mencuri perhatian publik setelah membintangi drama korea berjudul Start-Up (2020) sebagai Han Ji Pyung. Dalam drama ini, Kim Seon Ho juga beradu akting dengan tokoh papan atas lainnya, seperti Nam Joo Hyuk, Suzy, dan Kang Han-Na.

Kim Seon Ho menempuh pendidikan di Seoul Institute of The Arts. Pria kelahiran Korea Selatan, 8 Mei 1986 ini memulai karir aktingnya dengan bermain di teater. Pada 2017, Kim Seon Ho memulai debutnya dengan membintangi serial televisi atau drakor Good Manager. Setelah itu, Kim Seon Ho membintangimsejumlah judul drama telah dimainkannya, seperti Catch the Ghost (2019), Welcome to Waikiki 2 (2019), 100 Days My Prince (2018), dan Two Cops (2017).

Salah satu fakta unik dari Kim Seon Ho adalah julukannya sebagai ‘Pangeran Lesung Pipi; atau ‘Dimple Prince’. Hal ini karena Kim Seon Ho memiliki lesung pipi yang tidak sedikit membuat penggemarnya salah fokus. Mengenai lesung pipi miliknya, Kim Seon Ho pernah menceritakannya dalam dalam wawancara acara Netflix berjudul ‘The Swoon’. Melansir imdb.com, Kim Seon Ho menyatakan bahwa dirinya harus berterima kasih kepada Bibinya yang telah mewariskan lesung pipi kepada dirinya.

Dilansir asianwiki.com, selama kariernya sebagai aktor, sejumlah penghargaan pun telah diraihnya. Kim Seon Ho berhasil mendapatkan penghargaan sebagai ‘Best New Actor’ dan ‘Excellent Actor (Monday & Tuesday Drama) dalam MBC Drama Awards 2017 atas perannya di drama Two Cops. Pada 2021, Kim Seon Ho juga memenangkan penghargaan sebagai Most Popular Actor dalam ajang BaekSang Arts Awards yang ke-57.

