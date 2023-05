Sinopsis The Hunger Games: The Ballad of The Songbirds & Snakes

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Hunger Games: The Ballad of The Songbirds & Snakes merupakan film fiksi ilmiah dan aksi dari Amerika yang diadaptasi dari sebuah novel trilogi The Hunger Games karya Suzanne Collins. Film yang disutradarai Francis Lawrence serta diproduseri oleh Nina Jacobson dan Brad Simpson ini akan tayang di bioskop pada 17 November 2023.

Prekuel The Hunger Games telah diumumkan sejak 8 tahun yang lalu. Skenario film The Hunger Games: The Ballad of The Songbirds & Snakes dibuat oleh Michael Lesslie dan Michael Arndt. Silahkan simak sinopsis dan fakta terkait dari film The Hunger Games: The Ballad of The Songbirds & Snakes berikut.

1. Sinopsis Film The Hunger Games: The Ballad of The Songbirds & Snakes

The Hunger Games: The Ballad of The Songbirds & Snakes memiliki latar kisah 64 tahun sebelum munculnya The Hunger Games di Amerika Serikat. Tom Blyth berperan sebagai Coriolanus Snow yakni presiden Panem yang kejam, tampan, dan mempesona. Sebelum menjadi seorang presiden, Coriolanus hanyalah seorang remaja 18 tahun yang berusaha mengubah takdir keluarganya.

Hidup Coriolanus mulai terancam dan ia hanya memiliki kesempatan dengan menjadi mentor untuk Lucy Gray Baird yang diperankan Rachel Zegler dalam sebuah acara tahunan Hunger Games ke-10. Coriolanus yang dibanggakan dan tiba-tiba jatuh miskin setelah perang Capitol, membuatnya berusaha keras untuk bertahan hidup.

Awalnya Coriolanus meragukan kemampuan Lucy Gray Baird dari distrik 12 yang sangat miskin. Namun akhirnya, Coriolanus membangun rencana licik agar dapat memenangkan acara tahunan The Hunger Games yakni sebuah acara pertarungan mematikan yang disiarkan secara langsung di televisi.

2. Kisahkan 64 Tahun Sebelum Terjadinya The Hunger Games

Prekuel The Hunger Games berjudul The Hunger Games: The Ballad of The Songbirds & Snakes, mengisahkan 64 tahun sebelum terjadinya acara tahunan The Hunger Games. Film panjang ini mengisahkan sosok remaja Coriolanus Snow berusia 18 tahun sebelum menjadi sosok yang kejam dan haus akan kekuasaan.

3. Tom Blyth sebagai Coriolanus Snow

Tom Keir Blyth merupakan aktor Inggris populer yang akan berperan sebagai Coriolanus Snow, yakni sosok mentor Hunger Games-10 dan presiden Panem di masa depan yang sukses. Bintang berbakat ini telah dinantikan kemunculannya setelah sukses membintangi Scott and Sid pada 2018 dan Benediction pada 2021.

4. Rachel Anne Zegler sebagai Lucy Gray Baird

Rachel Anne Zegler berperan sebagai Lucy Gray Baird, yakni sosok wanita miskin dari Distrik 12 yang melakukan kerja sama dengan Coriolanus Snow. Rachel Anne Zegler merupakan penyanyi dan aktris asal Amerika yang sempat berperan sebagai Maria Vasquez dalam film West Side Story pada 2021.

5. Josh Andrés Rivera sebagai Sejanus Plinth

Josh Andrés Rivera berperan sebagai teman dekat Coriolanus Snow dan mentor Hunger Games dalam Distrik 12. Awalnya Sejanus berasal dari Distrik 12 yang miskin, kemudian pindah dan menetap di Capitol. Josh Andrés Rivera sempat berperan sebagai Chino dalam film West Side Story pada 2021 bersama dengan Rachel Anne Zegler.

Nah, itu dia sinopsis dan fakta terkait The Hunger Games: The Ballad of The Songbirds & Snakes. Anda tertarik menonton, kita tunggu penayangannya pada November mendatang.

