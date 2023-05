Coronation Choir, Penampil Paling Dapat Sorotan di Acara Penobatan Raja Charles III

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Coronation Choir menjadi penampil yang menarik perhatian besar dalam acara penobatan Raja Charles III di Westminster Abbey, London, Inggris, Sabtu, 6 Mei 2023. Dikutip dari BBC dan Page Six, The Coronation Choir yang aslinya bernama The Ascension Choir ini merupakan kelompok penyanyi yang juga bertugas mengiringi pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle pada 19 Mei 2018. Mereka juga tampil di konser penobatan Raja Charles III di Kastil Windsor di hari yang sama.

The Ascension Choir Tarik Perhatian Netizen

The Ascension Choir menarik perhatian netizen dengan penampilan mereka yang menyanyikan lagu Alleluia (O Sing Prasises) pada acara penobatan Raja Charles III. The Ascenson Choir merupakan kelompok penyanyi yang personelnya berasal dari bagian tenggara Inggris. Di acara penobatan itu, mereka tampil dengan 8 personel yang terdiri dari 4 wanita dan 4 laki-laki.

Lagu Alleluia yang dinyanyikan dalam penobatan Raja Charles III merupakan lagu yang dikomposisi oleh Debbie Wiseman. Dalam penampilan mereka, The Ascension Choir dipimpin oleh Abimbola Amoako-Gyampah. Kemudian, dikutip dari deskripsi BBC, Raja Charles III dipuja dalam lagu paduan suara Alleluia itu.

Paduan suara, The Ascension Choir sebelumnya sudah pernah tampil di acara keluarga kerajaan, tepatnya pada pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle yang digelar pada 2018. The Ascension Choir juga dikenal publik karena penampilan mereka dengan lagu Stand By Me yang dinyanyikan pada pemberkatan nikah Harry dan Meghan di Kastil Windsor.

The Coronation Choir Dipilih Langsung Raja Charles III

Mengutip dari Page Six, ayah dari Pangeran William dan Pangeran Harry ini mengambil peran penting dalam pemilihan paduan suara yang tampil di acara penobatannya. Keputusan Raja Charles III dalam menggunakan The Ascension Choir membuat kelompok nyanyi itu melakukan debutnya pada acara penobatan di Westminster Abbey.

Selain itu, Raja Charles III dikabarkan menjadi tokoh penting dalam pemilihan The Ascension Choir untuk tampil di acara pemberkatan nikah Pangeran Harry dan Meghan Markle. "Sebetulnya (permintaan tampil) itu datang dari Pangeran Charles. Dia yang menyukai paduan suara," tutur konduktor dari The Ascension Choir kepada Telegraph pada 2018.

