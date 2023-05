Di Acara Penobatan Raja Charles III, Katy Perry Kebingungan Cari Tempat Duduk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi kelahiran Amerika Serikat, Katy Perry menjadi salah satu artis yang diundang ke acara penobatan Raja Charles III yang dilangsungkan pada Sabtu, 6 Mei 2023. Penyanyi lagu Fireworks ini viral setelah video yang memperlihatkan dirinya kebingungan dalam mencari tempat duduk di Westminster Abbey diunggah berulangkali di Twitter.

Katy Perry yang Sulit Temukan Kursi

Dikutip dari Billboard, Katy Perry hadir ke acara penobatan Raja Charles III pada Sabtu, 6 Mei 2023. Dalam acara tersebut, Katy Perry hadir dengan menggunakan gaun berwarna lavender dengan topi warna senada dengan ukuran besar. Katy Perry menarik perhatian publik setelah video dirinya yang kebingungan mencari kursi viral di Twitter.

Melansir dari India Times, Katy Perry terlihat berjalan ke sana kemari dan bertanya kepada beberapa tamu terkait pemilik dari kursi kosong yang dilihatnya. Salah seorang netizen (@carlosg****) yang melihat video ini menuliskan di Twitter, "Bahkan seorang Katy Perry bisa hilang arah, tapi dia selalu menemukan cara untuk naik ke puncak. Tetap dorong kerumunan menuju penobatan Anda sendiri."

Netizen lain turut salah fokus dengan topi besar yang digunakannya. Topi tersebut terlihat mengganggu penglihatan penyanyi lagu The One That Got Away itu. "Dia kesulitan mencarinya karena tertutup dengan topi. Kasihan Katy," tulis akun Twitter (@Danica****).

Keriuhan di Twitter itu pun terdengar olehnya. Katy Perry mengunggah sebuah tulisan untuk memastikan publik bahwa dirinya telah menemukan tempatnya. "Jangan khawatir semuanya saya telah menemukan kursi saya," tulis kekasih aktor, Orlando Bloom itu.

Katy Perry Tampil di Konser Penobatan Raja Charles III

Tidak hanya datang sebagai tamu, Katy Perry turut tampil untuk memeriahkan acara tersebut. Katy Perry terlihat menggunakan gaun megah bernuansa emas. Ia menyanyikan beberapa lagu hits miliknya seperti Fireworks dan Roar. Penampilan Katy Perry juga didukung dengan visual cahaya yang ditembakkan ke gedung Windsor Castle dan langit tempat acara dilangsungkan.

Sementara itu, mengutip dari Deadline, Katy Perry bukanlah satu-satunya yang tampil di acara penobatan Raja Charles III. Artis lain yang turut menjadi penampil adalah Lionel Richie dan Take That.

