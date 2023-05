Serba-serbi Konser Penobatan Raja Charles III, Dimeriahkan Katy Perry hingga Tom Cruise

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Upacara penobatan Raja Charles III telah digelar di Westminster Abbey, London, Sabtu, 6 Mei 2023. Perayaan berlanjut dengan konser penobatan yang meriah pada Minggu, 7 Mei 2023 pukul 20.00 waktu setempat.

Katy Perry, Lionel Richie, Tom Cruise, Take That dan sejumlah selebritas ternama lainnya akan turut memeriahkan konser tersebut. Acara musikal ini akan berlangsung di halaman Kastil Windsor, kediaman Keluarga Kerajaan Inggris dan kastil tertua dan terbesar yang ditempati di dunia, tepat di sebelah barat London.



Tamu yang akan Hadir di Konser Penobatan Raja Charles III



Anggota Keluarga Kerajaan akan menghadiri acara komunitas penobatan pada siang hari sebelum melihat Katy Perry dan Take That tampil di Kastil Windsor nanti. Ribuan masyarakat, yang memenangkan tiket melalui pemungutan suara, dan sukarelawan dari badan amal Raja dan Ratu akan menghadiri konser tersebut.



Konser Penobatan Raja Charles III Tak Hanya Sekadar Hiburan



Konser penobatan Raja Charles III tidak hanya bertujuan untuk menghibur penonton Inggris dan global, tetapi juga untuk mengirimkan pesan budaya. Penyelenggara mengatakan akan "menampilkan beragam warisan budaya negara dalam musik, teater, dan tarian, menyatukan ikon musik dan bintang kontemporer untuk acara bersejarah ini."



Selebritas yang Tampil di Konser Penobatan Raja Charles III



Acara yang dipandu oleh bintang Downton Abbey, Hugh Bonneville, akan mempertemukan nama-nama besar dari dunia musik, Hollywood, dan lainnya. "Saya senang bisa mengambil bagian dalam acara unik ini, merayakan hiburan musik terbaik untuk menghormati penobatan Yang Mulia," kata Hugh Bonneville. "Dalam gaya Inggris sejati, datang hujan atau cerah, itu akan menjadi malam yang tak terlupakan."

Take That (menampilkan tiga anggota, Gary Barlow, Howard Donald dan Mark Owen), Paloma Faith, Olly Murs, Steve Winwood dan DJ Pete Tong, bintang AS Lionel Richie, Nicole Scherzinger dan Katy Perry, penyanyi-penulis lagu Nigeria Tiwa Savage, penyanyi opera Italia Andrea Bocelli, penyanyi opera Welsh Bryn Terfel dan pianis China Lang Lang.

Sementara itu, Zak Abel akan menggantikan sesama penyanyi-penulis lagu Freya Ridings yang dijadwalkan tampil di atas panggung dengan Alexis Ffrench pada piano, tetapi harus mundur pada menit terakhir karena sakit.

Bintang Sex Education dan Doctor Who, Ncuti Gatwa akan membintangi kutipan drama Shakespeare yang ditampilkan sebagai bagian dari pertunjukan multidisiplin yang merupakan kolaborasi dari The Royal Ballet, The Royal Opera, The Royal Shakespeare Company, The Royal College of Music dan The Royal College of Art.

Bintang musik AS Bette Midler dilaporkan juga akan tampil selama konser. Pesan video oleh Tom Cruise dan Joan Collins akan menambah pesona Hollywood dengan penampilan video lainnya diumumkan untuk Tom Jones dan Bear Grylls dalam serangkaian sketsa yang direkam sebelumnya, mengungkapkan fakta yang tidak banyak diketahui"tentang Raja yang baru dinobatkan.

Selain itu, mengikuti sandiwara video terkenal Paddington Bear dengan Ratu Elizabeth II sebagai bagian dari Pesta Platinum di Istana, Winnie-the-Pooh akan membuat penampilan khusus sebagai bagian dari konser penobatan.

THE HOLLYWOOD REPORTER | THE TELEGRAPH

