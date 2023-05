Tiket Sold Out, Konser Fujii Kaze akan Digelar 7 Juli 2023 di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi asal Jepang, Fujii Kaze akan menggelar konser bertajuk Fujii Kaze and the piano Asia Tour 2023 di The Kasablanka Hall Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. Tiket konser yang promosikan oleh AEG Presents, PK Entertainment dan Sound Rhythm ini mulai dijual pada Selasa, 2 Mei 2023 pukul 10.00 WIB secara eksklusif di www.fujiikazeinjakarta.com.

Harga tiket konser Fujiii Kaze terbagi menjadi dua kategori, yaitu Rp 950.000 dan Rp 1.375.000. Namun saat ini seluruh tiket sudah habis terjual alias sold out. "Fujii Kaze dan piano Asia Tour di Jakarta resmi terjual habis. Terima kasih atas dukungan dan semangat kalian semua untuk acara ini," tulis PK Entertainment di Instagram pada Selasa, 2 Mei 2023.



Perjalanan Karier Fujii Kaze Dimulai di Masa Pandemi



Pada Mei 2020, Kaze mengeluarkan album pertamanya berjudul HELP EVER HURT NEVER yang memberikan pesan untuk tidak menyakiti siapapun, dan untuk membantu, ketika dunia sedang dilanda pandemi. Album tersebut berhasil mencapai peringkat pertama pada Billboard Japan’s Hot Album dan mendapatkan berbagai penghargaan di Jepang. Kaze terpilih sebagai YouTube Japan’s First Artist On The Rise dan terpilih dalam program global Spotify, RADAR.

Kemudian pada September 2021, dia membawakan sebuah acara penuh aspirasi yang berjudul Fujii Kaze Free Live 2021 di Stadion NISSAN. Dengan harapan bisa membebaskan pikiran orang-orang melalui musiknya, Kaze tampil seorang diri dan hanya didampingi dengan grand piano di stadion berkapasitas 70.000 tanpa penonton karena keadaan darurat Jepang sebagai respons terhadap penyebaran Covid-19. Acara tersebut disiarkan langsung secara global di YouTube dan ditonton lebih dari 179.000 penonton secara bersamaan. Acara tersebut akhirnya menjadi topik yang trending nomor 1 di Twitter seluruh dunia.



Pencapaian Fujii Kaze di Bidang Musik



Kaze mengeluarkan album keduanya, LOVE ALL SERVE ALL pada Maret 2022. Judul tersebut merupakan frasa yang sangat ia hargai, yang juga sejalan dengan judul album pertamanya. Dan sekali lagi album tersebut mencapai peringkat pertama pada Billboard Japan’s Hot Album dan mendapatkan berbagai penghargaan di Jepang.

Fujii Kaze menjadi berita utama dengan albumnya yang berturut-turut menduduki peringkat pertama, HELP EVER HURT NEVER dan LOVE ALL SERVE ALL. Dengan 2 album yang juga menduduki peringkat bertama secara berturut-turut pada Billboard Japan’s Hot Album Chart, Fujii Kaze telah berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu artis paling menarik di Jepang.

Kaze melangsungkan konser berskala stadion dengan tajuk LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE di Panasonic Stadium Suita di Osaka, Oktober 2022. Kali ini ia tampil secara langsung di hadapan para penontonnya dan berhasil menjual habis tiket konsernya dengan kapasitas 70.000 penonton. Konser ini tersedia secara global di Netflix.

Lagu Shinunoga E-Wa dari album pertamanya menjadi viral di Thailand pada Juli 2022. Dengan itu, lagu tersebut mencapai posisi ke-4 di chart Global Viral Spotify, dan juga mencapai posisi #1 di chart viral lokal platform di 23 negara termasuk Thailand, Indonesia, Vietnam, Korea, Inggris, Prancis, Kanada, Brasil, dan Mesir. Lagu tersebut mencapai posisi #2 di Amerika Serikat. Di chart Global Song Spotify, lagu tersebut mencapai posisi #57, dan juga posisi ke-118 di chart Global 200 Billboard Amerika Serikat, meskipun lagu tersebut awalnya dirilis pada tahun 2020. Di chart Top Lagu Global YouTube, lagu tersebut berhasil ada di chart tersebut selama 12 minggu, mencapai posisi tertinggi di #33.

"Kombinasi unik dari pop, rock, dan R&B, Fujii Kaze telah memenangkan hati para penggemar musik di seluruh dunia. Berkat suaranya yang unik dan lirik yang memikat, artis muda ini telah mengumpulkan penggemar setia di seluruh dunia dan melambung ke puncak tangga lagu di Jepang dan di luar negeri," demikian informasi dalam keterangan resmi dari pihak penyelenggara konser Fujii Kaze di Jakarta.

Setelah popularitas lagu Shinunoga E-Wa menyebar ke seluruh dunia, sekitar satu tahun setelah fenomena tersebut, Fujii Kaze akan memulai tur internasional pertamanya, dimulai di Seoul dan kemudian mengunjungi Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Taipei, dan Hong Kong, dengan total 8 pertunjukan. Seperti yang disebutkan pada judul tur, pertunjukan ini akan menampilkan sesuatu yang hangat dengan hanya Fujii Kaze dan sebuah piano.

