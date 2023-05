Deretan Artis Korea Selatan yang Berdonasi untuk Rayakan Hari Anak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 5 Mei. Tiap tahunnya untuk memperingati perayaan nasional itu, para artis Korea Selatan melakukan donasi ke rumah sakit anak atau untuk anak yang membutuhkan. Berikut ini merupakan beberapa selebritas yang diketahui melakukan donasi pada 2023.

1. IU dan Lee Jong Suk

Pasangan selebriti Korea Selatan, IU dan Lee Jong Suk dikabarkan turut melakukan donasi untuk memperingati libur nasional ini. Dikutip dari Koreaboo, Lee Jong Suk diketahui telah berdonasi sebesar 100 juta won ke Asan Medical Center's Children's Hospital.

Sementara itu, penyanyi dengan nama asli Lee Ji Eun mempersiapkan pizza, minuman, dan kue beras untuk para murid di Sekolah Miral yang merupakan sekolah anak berkebutuhan khusus. Kemudian, kue beras yang dibagikan oleh IU dibuat langsung oleh sang ibu.

2. Kim Go Eun

Kim Go Eun dalam drama Korea Little Women. Foto: Instagram tvN.

Aktris pemeran Goblin ini dikabarkan telah melakukan donasi sebesar 50 juta won ke Rumah Sakit Anak Seoul National University. Donasi yang diberikan oleh Kim Go Eun akan ditujukkan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan secara ekonomi.

3. Chanyeol EXO

Chanyeol EXO. Instagram/@real__pcy.

Dikutip melalui All Kpop, anggota dari boy band EXO, Chanyeol dikabarkan telah melakukan donasi sebesar 20 juta won untuk The Snail Love, organisasi yang membantu menyediakan implan koklea dan alat pendengaran. Hasil donasi ini rencananya akan digunakan untuk mendukung operasi implan koklea dan rehabilitasi wicara bagi anak-anak yang menderita tunarungu.

4. Lee Seung Gi

Lee Seung Gi. (Instagram/@leeseunggi.official)

Untuk memperingati Hari Anak Nasional, Lee Seung Gi memberikan penampilan kejutan di Rumah Sakit Anak Seoul National Unviersity, pada Rabu, 3 Mei 2023 untuk menghibur para pasien anak. Mengutip dari Kbizoom, acara tersebut dihadiri sekitar 250 orang dan ditujukan untuk memberikan semangat. Selain itu, pada 29 Desember 2022, Lee Seung Gi diketahui telah melakukan donasi senilai 2 miliar won ke Rumah Sakit Anak Seoul National University.

5. Park Bo Young

Park Bo Young dalam drama Daily Dose of Sunshine. Dok. Netflix

Mengutip dari K Odyssey, aktris pemeran Strong Woman Do Bong Soon turut melakukan donasi sebesar 100 juta won ke rumah sakit anak di Seoul. Informasi ini dibagikan oleh Yayasan Children and Future. Donasi yang diberikan oleh Park Bo Young rencananya akan digunakan utuk peningkatan terapi seni di pusat pengembangan rumah sakit.

GABRIELLA AMANDA | KOREABOO | ALL KPOP | KBIZOOM | KODYSSEY

