Penobatan Raja Charles dan Ratu Camilla, Tak Semua Keluarga Punya Gelar

TEMPO.CO, Jakarta - Kerajaan Inggris akan secara resmi menobatkan Raja Charles III sebagai pemimpin selanjutnya, pada Sabtu, 6 Mei 2023. Dalam acara penobatan itu, anggota keluarga berdarah biru akan hadir dan mendapatkan gelar baru mereka secara resmi. Namun, tak semua yang hadir itu memiliki gelar meski merupakan anggota kerajaan.

Gelar Baru untuk Ratu Camilla, Keluarga Pangeran William, dan Pangeran Edward

Mengutip dari People, pada acara penobatan Raja Charles III yang akan digelar di Westminster Abbey, Inggris, Ratu Camilla akan secara resmi mendapatkan gelar Queen of Consort atau permaisuri. Dikutip dari Insider, Ratu Camilla akan terus menggunakan gelar tersebut dan bukan Queen sesuai wasiat terakhir Ratu Elizabeth II sebelum wafat.

Kemudian, melansir dari situs resmi Royal British Family, Pangeran William akan mengambil posisi putra mahkota yang telah dimiliki sang ayah selama 64 tahun. Selain itu, Pangeran William dan Kate Middleton akan secara resmi mendapatkan gelar baru sebagai Prince and Princess of Wales dan Duke and Duchess of Cornwall. Ketiga anak dari William dan Kate juga akan menyandang gelar Prince and Princess of Wales (Pangeran dan Puteri dari Wales).

Selain itu, anak bungsu dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, yakni Pangeran Edward dan istrinya Sophie akan mendapatkan gelar baru, yaitu Duke and Duchess of Edinburgh. Sebelumnya Pangeran Edward dikenal sebagai Earl of Wessex dan Sophie merupakan Countess Sophie Wessex.

Anggota Kerajaan Inggris yang Tidak Punya Gelar

Berhubungan dengan gelar dari adik Pangeran William, dilansir dari People, pada 2020, Harry dan Meghan menyatakan bahwa mereka keluar dari istana dan akan melepaskan tanggung jawab kerajaan. Keduanya masih dianggap sebagai Duke and Duchess of Sussex, sedangkan kedua anak mereka tidak memiliki gelar. Namun, dengan naiknya Raja Charles, Archie akan dipanggil sebagai pangeran dan Lilibet sebagai putri.

Sementara itu, setelah melalui beberapa skandal di masa lalu, dikutip dari situs resmi Royal British Family, putra kedua dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, Andrew, akan tetap bergelar Duke of York.

GABRIELLA AMANDA| PEOPLE | INSIDER | ROYAL BRITISH FAMILY

