Bedah 5 Lagu Terbaik Coldplay

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, telah mengonfirmasi konser dari band kawakan asal Inggris, Coldplay. Konser Coldplay dikonfirmasi akan digelar pada hari Rabu, 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno.

Coldplay sendiri merupakan band asal London yang dibentuk pada 1997. Saat ini, Coldplay beranggotakan lima orang, yakni Chris Martin sebagai vokalis dan pianis, Jonny Buckland sebagai gitaris, Will Champion sebagai pemain drum, Guy Berryman sebagai pemain bas, dan Phil Harvey sebagai direktor-kreatif.

Penampilan pertama Coldplay adalah di sebuah festival di Manchester untuk band-band yang belum dikontrak. Tak lama kemudian, mereka merilis EP Safety. Rilisan ini hanya terjual sebanyak 500 keping, begitu juga dengan EP Brothers & Sisters. Namun, hal tersebut sudah cukup untuk membuat band ini mendapatkan kontrak di Inggris dengan Parlophone Records pada bulan April 1999.

Kini lagu-lagu band tersebut sudah sukses didengarkan secara masif. Berikut adalah 5 lagu terbaik Coldplay menurut situs Billboard.

1. Viva La Vida

Sebelum rilis pada album Viva La Vida or Death and All His Friends, “Viva La Vida” telah rilis secara single pada 25 Mei 2008. Kemudian ketika album Viva La Vida or Death and All His Friends, “Viva La Vida” menjadi lagu kedua di album tersebut.

2. Something Just Like This

"Something Just Like This" adalah sebuah lagu kolaborasi dengan The Chainsmokers yang dirilis pada tanggal 22 Februari 2017. Lagu ini adalah lagu kedua dari album debut The Chainsmokers, Memories... Do Not Open. Selain itu lagu ini merupakan lagu utama dari album mini album Coldplay, Kaleidoscope.

3. Paradise

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Paradise” adalah lagu dari Coldplay yang rilis pada 12 September 2011 sebagai lagu kedua dari album Mylo Xyloto. Kemudian pada 30 November 2011, lagu ini mendapatkan nominasi dari Grammy Award dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance.

4. A Sky Full of Stars

“A Sky Full of Stars” rilis pada 2 Mei 2014. Ia merupakan lagu dari album keenam Coldplay, yaitu Ghost Stories. Lagu ini diproduseri oleh disk jockey terkenal, yakni Avicii. Selain Avicii, Coldplay sendiri, Paul Epworth, Daniel Green, dan Rik Simpson ikut untuk menjadi produser lagu ini.

5. Hymn For The Weekend

“Hymn For The Weekend” adalah sebuah lagu dari album ketujuh Coldplay, yakni A head Full of Dreams yang dirilis pada 2015. Meski tak dicantumkan namanya, Beyonce ikut mengisi vokal pada lagu ini.

TIM TEMPO

Pilihan editor :

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.