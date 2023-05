Mengenal 3 Pemeran Utama Film Evil Dead Rise

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Evil Dead Rise film horor Amerika yang dirilis, Jumat 5 Mei 2023. Film ini mengisahkan tentang penemuan kitab orang mati atau necronomicron dan melepaskan roh jahat. Film ini seri kelima dalam Evil Dead garapan Sam Raimi bersama Robert G, disutradarai oleh Lee Cronin.

Mengutip Collider, Evil Dead Rise dibintangi sejumlah aktor dan aktris, Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, dan Morgan Davies. Pratayang atau trailer film horor ini telah tayang pada 5 Januari 2023.

Pemeran utama Evil Dead Rise

1. Alyssa Sutherland

Mengutip The Movie DB, Alyssa Sutherland aktris dan model asal Australia. Ia lahir di Brisbane, pada 23 September 1982. Alyssa Sutherland memulai kariernya sebagai model pada usia muda. Ia pernah menjadi model untuk beberapa merek terkenal, seperti Calvin Klein, Chanel, dan Hugo Boss.

Pada 2006, Alyssa Sutherland mendalami karier akting dan membuat debutnya dalam serial televisi New Amsterdam. Namun, ia dikenal secara internasional karena perannya sebagai Aslaug dalam serial televisi berjudul Vikings yang tayang pada 2013 hingga 2017. Ia juga pernah berperan dalam film The Devil Wears Prada (2006) dan The Mist (2007).

Dalam film Evil Dead Rise, Alyssa Sutherland berperan sebagai Ellie. Tokoh yang diceritakan sebagai kakak perempuan dari Beth (Lily Sullivan) juga ibu tunggal dari ketiga anaknya, termasuk Danny (Morgan Davies) anak laki-lakinya.

Ellie juga diceritakan sebagai tokoh yang dirasuki roh jahat setelah penemuan kitab necronomicron oleh anaknya, Danny. Setelah dirasuki roh jahat, Ellie berpenampilan mengerikan dan ingin membunuh siapa pun. Dia sering melakukan teror yang mengancam Beth dan ketiga anaknya di apartemen tempat tinggal mereka.

2. Lily Sullivan

Mengutip Famous Birthdays, Lily Sullivan aktris asal Australia. Ia lahir di Melbourne, pada 8 September 1993. Lily Sullivan memulai karier aktingnya pada usia 15 tahun ketika ia mendapat peran kecil dalam serial televisi Australia berjudul Kath & Kimderella pada 2012. Ia mendapat peran utama dalam serial televisi Australia lainnya, seperti Camp, Galipolli, dan Picnic at Hanging Rock.

Ia pernah berperan dalam film Mental (2012) dan Ghostbusters (2016). Pada 2017, Lily Sullivan debut dalam film Jungle bersama Daniel Radcliffe dan Alex Russell. Pada 2014, ia menerima penghargaan Aktris Pendukung Terbaik di Cinema des Antipodes Saint-Tropez

Mengutip Collider, Lily Sullivan memerankan tokoh Beth dalam film Evil Dead Rise. Karakter itu digambarkan sebagai adik perempuan dari tokoh utama Ellie. Dia diceritakan berkunjung ke apartemen kakaknya di Los Angeles untuk membantu mempersiapkan perpindahan tempat tinggal.

Setelah Beth berada di sana, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat apartemen rusak. Beth, Ellie dan ketiga anaknya terjebak di apartemen. Mereka mengalami peristiwa supranatural mengerikan setelah Ellie dirasuki roh jahat. Itu bermula setelah Danny, anak laki-laki Ellie menemukan kitab kematian necronomicron.

3. Morgan Davies

Mengutip The Movie DB, Morgan Davies aktor muda Australia yang lahir pada 27 November 2001. Dia debut film sebagai aktor cilik, The Tree. Dia berperan sebagai Madein di Storm Boy bersama Geoffrey Rush dan Jai Courtney. Dia juga membintangi serial televisi Australia, The End pada 2020.

Dalam film horor Evil Dead Rise, dia memerankan tokoh Danny, anak laki-laki dari Ellie yang diceritakan menemukan kitab kematian necronomicron di apartemen tempat mereka tinggal. Penemuan kitab itu menjadi malapetaka bagi Danny dan keluarga. Mereka harus bertahan hidup di tengah teror menakutkan ibunya yang telah dirasuki roh jahat. Dia harus berjuang bersama kedua saudara dan bibinya, Beth untuk keluar dari apartemen itu.

