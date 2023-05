Sumber Penghasilan Georgina Rodriguez, Influencer Kelas Papan Atas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Georgina Rodriguez tentu sudah tidak asing di telinga pecinta bola, wanita dengan paras cantik ini merupakan kekasih dari Cristiano Ronaldo. Namanya sempat menjadi perbincangan publik lantaran isu keretakan hubungannya dengan sang kekasih. Berita yang simpang siur beredar menyatakan Cristiano Ronaldo tidak suka dengan sikap boros dari Georgina Rodriguez, ia kerap kali menghabiskan uang di mal.

Lewat sosial medianya, Georgina Rodriguez kerap kali membagikan postingannya menggunakan barang-barang mewah dan diketahui memberikan kado untuk sang pacar dengan nilai fantastis, yaitu sebuah mobil mewah seharga Rp 5,6 milliar. Sontak saja hal itu membuat warganet penasaran dengan kekayaan Georgina. Pasalnya, setelah menjalin hubungan Cristiano kehidupan Georgina melambung tinggi.

Perkiraan harta kekayaan bersih Georgina Rodriguez adalah $10 juta, yang jauh lebih kecil dari kekayaan bersih Ronaldo sebesar $500 juta. Berikut sumber penghasilan Georgina Rodriguez sang Influencer papan atas.

1. Model

Memiliki paras cantik dan bentuk tubuh yang ideal, membuat Georgina Rodriguez dilirik oleh sejumlah brand besar untuk menjadi model. Wanita dengan 6 anak ini pernah menjadi model untuk brand Yamamay dan Madrid's Uno Models. Melansir dari thefamouspeople.com, perempuan berusia 29 tahun ini juga telah melakukan banyak pemotretan baik untuk iklan, sampul majalah, dan media sosial.

Georgina Rodríguez muncul di "Harper's Bazaar" Spanyol pada Juli 2018. Ia pun pernah tampil di sampul beberapa majalah terkenal dunia seperti Majalah VIP (Portugal), Majalah LOVE (Spanyol), Majalah Nova Gente (Portugal), Majalah Lux (Portugal) dan "Majalah Diva E Donna" (Italia). Pada Desember 2021, Georgina Rodríguez muncul di sampul Majalah Cosmopolitan. Dari model majalah saja Georgina bisa menghasilkan ratusan juta.

2. Mendapatkan Uang Bulanan

Sebagai sang kekasih dan ibu untuk anak-anaknya, Cristiano Ronaldo memberikan uang bulanan kepada Georgina Rodriguez sebesar 100.000 euro yang ditransfer ke rekening pribadi Georgina. Uang sebesar itu dipergunakan untuk biaya dan perawatan anak-anak.

3. Bintang Film

Berkat popularitas yang dimilikinya, Georgina Rodriguez mengambil kesempatan untuk ditawari menjadi bintang film. Georgina diketahui mempunyai sebuah film dokumenter di Netflix yang berjudul 'I Am Georgina'. Melansir dari the Sun, Georgina dikabarkan memperoleh 9 juta poundsterling atau sekitar Rp 166,77 miliar (kurs 18.531 per pound sterling) dari Netflix. Serial dokumenter itu memasuki season kedua.

4. Influencer

Sama seperti aktris lainnya, kekasih pesepakbola ini memanfaatkan followersnya yang sudah berada di angka 49,2 juta. Georgina Rodriguez memanfaatkannya untuk meraup pundi-pundi kekayaan melalui endorsement atau paid promote dengan bayaran untuk sekali posting USD 100.000 atau sekitar Rp 1,47 miliar.

5. Memiliki Bisnis

Bertahun-tahun hidup bersama, akhirnya Cristiano Ronaldo menggabungkan menjadi pemain sepak bola elit dengan pengusaha elit yang mempunyai bisnis mencakup hotel, pusat kebugaran, parfum, mode, dan bahkan aplikasi yang memungkinkan penggemar untuk berfoto selfie virtual dengannya. Cristiano Ronaldo dan Georgina memiliki satu usaha yang berhasil lebih dari yang lain yaitu transplantasi rambut. Dimulai di Madrid pada tahun 2019, bisnis ini telah berkembang ke berbagai lokasi di Spanyol, Portugal, dan Italia.

Demikian ulasan mengenai sumber penghasilan Georgina Rodriguez, salah satu sosok influencer termahal dari artis lainnya.

Dwi Lucy Susetiowati | sportsmanor

