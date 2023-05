Profil Anne Hathaway, Selebritas yang Dikagumi Busananya Saat Met Gala 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Anne Hathaway memakai gaun peniti. Busana itu salah satu penampilan terbaik dalam acara Met Gala 2023, pada Senin, 1 Mei 2023. Gaun Atelier Versace tanpa tali berwarna putih dan detail mutiara dengan sentuhan ikonik seperti peniti emas yang menyatukan korset, dikutip dari Glamour.

Anne Hathaway mengenakan gaun Versace di Met Gala 2023 (Instagram/@versace)

Mengenal Anne Hathaway

Anne Hathaway atau Anne Jacqueline Hathaway aktris yang memulai debut aktingnya di televisi Get Real pada 1999. Mengutip Britannica, Hathaway lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada 12 November 1982. Ketika Hathaway berusia enam tahun, keluarganya pindah dari Brooklyn ke Millburn, pinggiran kota New Jersey. Ayah Hathaway, Gerald adalah seorang pengacara, dan ibunya, aktris Kate McCauley.

Saat masih muda, Hathaway melakukan tur dengan ibunya selama produksi musikal Les Miserables yang mendorong dia untuk mengejar karier di bidang teater. Hathaway belajar dengan Barrow Group yang bergengsi di New York. Pada usia 16 tahun, ia memperoleh peran pertamanya di televisi dalam drama keluarga Get Real itu.

Setelah lulus sekolah menengah atas pada 2000, Hathaway mulai menekuni pekerjaan film. Debut layar lebarnya The Princess Diaries (2001). Ia berperan sebagai Make Thermopolis, remaja ceroboh pewaris tahta kerajaan. Pada 2004, Hathaway membintangi sekuel film, The Princess Diaries 2: Royal Engagement.

Peran utama Hathaway berikutnya dalam film garapan Ang Lee, Brokeback Mountain (2005). Drama itu dinominasikan dalam Academy Award untuk film terbaik. Pada 2006, ia bersama Meryl Streep membintangi drama The Devil Wears Prada. Penampilan penting lainnya termasuk peran utama dalam Becoming Jane (2007), dan Rachel Getting Married (2008).

Perkembangan karier Anne Hathaway

Hathaway memperluas jangkauannya dengan membintangi film komedi romantis Bride Wars (2009) dan Valentine's Day (2010). Pada tahun berikutnya, Hathaway membintangi drama romantis One Day. Hathaway muncul sebagai Fantine dalam film adaptasi Les Miserables pada 2012. Peran sama yang ia lihat dimainkan oleh ibunya di atas panggung saat Hathaway masih kecil.

Hathaway juga pemeran dalam Interstellar (2014). Pada 2015, dia kembali ke komedi dengan The Intern. Pada 2016, Hathaway bermain dalam Alice Through the Looking Glass. Pada 2020, Hathaway membintangi The Last Thing He Wanted, dan komedi keluarga The Witcher. Tahun selanjutnya ia berperan dalam film Locked Down dan muncul di serial televisi. Hathaway kemudian membintangi We Crashed (2022).

