12 Film Horor Terbaru 2023, Sedang dan Akan Tayang di Bioskop!

TEMPO.CO, Jakarta - Bioskop Indonesia masih akan diwarnai oleh sejumlah film horor di sepanjang 2023 ini. Pasalnya, terdapat beberapa film horor terbaru yang akan menghantui para penggemar genre ini. Selain film yang sedang tayang di bioskop, ada juga beberapa film horor yang dipastikan akan menghiasi layar lebar di 2023. Mulai dari film Indonesia hingga luar negeri yang mengangkat berbagai tema cerita.

Di samping horor misteri, terdapat juga beberapa judul film yang memadukan genre horor dengan komedi dan drama. Lantas, apa saja 12 film horor terbaru 2023 yang sedang dan akan tayang di bioskop? Simak informasinya berikut ini.

1. Sewu Dino (20 April 2023)

Film horor yang pertama adalah Sewu Dino. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Sri yang ditugaskan untuk melakukan sebuah ritual pembersihan. Ritual ini ditujukan untuk seorang gadis bernama Dela Atmojo yang menderita kutukan 1000 hari. Sewu Dino dibintangi oleh Mikha Tambayong dan Rio Dewanto sebagai pemeran utamanya.

2. Khanzab (20 April 2023)

Film Khanzab. Foto: Instagram Anggy Umbara.

Film Khanzab adalah spin off dari film Makmum 1 dan 2 yang bercerita tentang seorang gadis bernama Rahayu. Dia mengalami trauma setelah melihat ayahnya meninggal karena dipenggal. Untuk mencari ketenangan, Rahayu pun melaksanakan salat sekaligus menunaikan kewajibannya. Tetapi, ibadahnya terusik karena mendapat gangguan dari sosok astral bernama Khanzab.

3. Jin & Jun (20 April 2023)

Film yang satu ini diangkat dari sinetron legendaris Indonesia tahun 1990-an berjudul serupa. Jin & Jun bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Jun yang menemukan guci tanah liat di sebuah ruangan kosong. Saat guci tersebut dibuka, asap hitam pun muncul dan hadir sosok misterius yang siap untuk mengabulkan semua permintaan Jun.

4. Evil Dead Rise (21 April 2023)

Evil Dead Rise bercerita tentang sepasang kakak adik yang berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya dari makhluk jahat yang menghantui rumahnya. Makhluk jahat ini muncul saat keduanya menemukan ‘kitab orang mati’. Kitab inilah yang memanggil roh-roh tersebut untuk datang.

5. Dedemit: Diikuti Makhluk Halus (4 Mei 2023)

Film yang satu ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Andi Marlina yang ingin menyelidiki rumah peninggalan sang ayah yang sudah lama tak dikunjungi. Marlina bersama teman-temannya pun mencari informasi sedetail mungkin tentang rumah tersebut. Sayangnya, misi mereka mengalami kendala setelah mendapat teror yang mengganggu ketenangan.

6. Hello Ghost (11 Mei 2023)

Poster film Hello Ghost. Foto: Falcon Pictures.

Film horor terbaru yang selanjutnya adalah Hello Ghost. Ini merupakan remake dari film Korea tahun 2010 dengan judul yang sama. Film bergenre horor komedi ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Kresna yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun, percobaan bunuh diri tersebut gagal dan membuat kresna harus hidup dengan dibayangi empat teman hantunya.

7. Kajiman: Iblis Terkejam Penagih Janji (18 Mei 2023)

Film ini bercerita tentang seorang perawat bernama Asha yang baru saja ditinggal pergi oleh ibunya. Untuk melanjutkan hidup, Asha pun mengambil peran untuk merawat pasien lanjut usia bernama Tio yang menderita penyakit misterius. Sayangnya, pekerjaan tersebut kerap terusik karena teror gaib yang tak diketahui asalnya.

8. Jin Khodam (25 Mei 2023)

Jin Khodam bercerita tentang seorang laki-laki bernama Bagas yang kembali ke kampung halaman setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren. Bersama teman-temannya, Bagas bertekad untuk mengembalikan norma-norma di kampung tersebut. Sayangnya, usaha Bagas ini ditentang oleh seseorang bernama Wira. Dia bahkan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawa Bagas dan membuang jasadnya di sungai. Tetapi, hal mengejutkan terjadi ketika Wira mendengar suara Bagas bersalawat melalui pengeras suara di masjid.

9. Home For Rent (Mei 2023)

Ini adalah film horor Thailand yang telah tayang pada 6 April 2023 lalu di negara asalnya. Film ini diketahui akan masuk Indonesia pada Mei 2023 mendatang. Home For Rent bercerita tentang sepasang suami istri yang memutuskan untuk menyewakan rumahnya dan pindah ke apartemen. Tetapi, setelah menyewakan rumah, perilaku sang suami mulai berubah dan sering menghilang di malam hari.

10. Insidious: Fear The Dark (7 Juli 2023)

Ini adalah sekuel dari dua film Insidious terdahulu. Film ini mengambil latar di masa depan, yakni 10 tahun setelah kejadian menyeramkan yang dialami Elise, Specs, dan Tucker. Meski begitu, film ini tidak akan menceritakan pengalaman supernatural yang dialami para tokohnya.

11. The Nun 2 (8 September 2023)

Saat film The Conjuring 2 dirilis, Valak menjadi karakter yang paling banyak menarik perhatian. Alhasil, karakter hantu tersebut pun dibuatkan seri film tersendiri yang tayang pada 2018 lalu dengan judul The Nun. Kini, The Nun 2 akan kembali menyapa penggemar dengan mengambil spin off dari The Conjuring 2.

12. Saw X (27 Oktober 2023)

Film horor terbaru 2023 yang terakhir adalah Saw X. Film ini adalah seri ke-10 dari film Saw yang tayang pertama kali pada 2004 silam. Meski belum ada sinopsis resmi tentang film ini, tetapi Saw X dipastikan akan tayang pada 27 Oktober 2023 mendatang.

RADEN PUTRI

