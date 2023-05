Mengenal 3 Pemeran Utama XO, Kitty

TEMPO.CO, Jakarta - XO, Kitty serial spin-off dari film To All The Boys bergenre komedi romantis. Mengutip IMDb, XO, Kitty dijadwalkan tayang di Netflix pada 18 Mei 2023. Mengutip Netflix Life, XO, Kitty dibintangi Anna Cathcart, Choi Min Young dan Anthony Keyvan. Film itu menyajikan romansa anak remaja.

Pemeran utama film XO, Kitty

1. Anna Cathcart

Anna Cathcart aktris asal Kanada yang lahir pada 16 Juni 2003. Dia dikenal karena perannya dalam beberapa film dan acara televisi populer, termasuk To All the Boys I've Loved Before, Descendants 3, dan Odd Squad.

Anna Cathcart mulai berakting sejak usia 8 tahun. Ia telah membintangi sejumlah iklan, film pendek, dan acara televisi sebelum mendapat peran besar pertamanya di serial Dino Dana pada 2017. Ia juga aktif di media sosial dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia.

Mengutip Collider, dalam film XO, Kitty Anna Cathcart berperan sebagai Kitty Covey. Karakter itu sebelumnya digambarkan sebagai adik bungsu dari Lara Jean (Lana Condor) dalam film To All the Boys I've Loved Before. Adapun dalam spin-off ini, cerita akan berpusat karakter Kitty Song yang bersekolah di Korea Selatan untuk bertemu kembali dengan Dae (Minyeong Choi), pacar jarak jauh dia.

2. Choi Min Young

Mengutip AsianWiki, Choi Min-Young aktor asal Korea Selatan. Dia saat ini bernaung di bawah agensi HB Entertainment. Mengutip KPopper, Choi Min telah membintangi sejumlah film dan serial drama, antara lain Almost Che (2012), A Blod Pladge (2009), Cinderella and the Four Knights (2016), School 2017 (2017), Risky Romance (2018), Again My Life (2022).

Pada 2023, Choi Min ikut terlibat dalam film Netflix, XO, Kitty. Dia memerankan Dae, karakter yang digambarkan sebagai pacar dari pemeran utama, Kitty. Dae karakter remaja berusia 17 tahun.

3. Anthony Keyvan

Anthony Keyvan aktor asal Amerika yang lahir di California, pada 13 November 2000. Dia dikenal karena perannya dalam beberapa film dan acara televisi, termasuk Alexa & Katie, Girl Meets World, Pretty Little Liars, dan Fresh Off the Boat.

Anthony Keyvan memulai kariernya di dunia akting pada usia 7 tahun dan mendapat peran pertamanya di film The Taking of Pelham 123 pada 2009. Selain berakting, ia juga aktif di kegiatan amal dan isu-isu sosial, seperti kesehatan mental dan lingkungan.

Dalam film XO, Kitty, Anthony Keyvan berperan sebagai tokoh Quincy atau Q. Karakter itu sebagai sahabat yang kemudian menjadi orang kepercayaan Kitty.

