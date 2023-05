Mengenal Kim Min Ah, Kakak Jungwoo NCT

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota NCT, Jungwoo mempunyai saudara kandung yang juga selebritas. Kim Min Ah, kakak perempuan Jungwoo NCT. Mengutip Soompi, agensi NCT, SM Entertainment dan Kim Min Ah, Woori Actors mengonfirmasi benar keduanya saudara kandung.

Kakak perempuan Jungwoo, penyanyi dan aktris yang berpromosi dengan namanya Kim Min Ah. Mengutip Sports Chosun, Kim Min Ah menghindari menyebutkan hubungan keluarganya dengan Jungwoo saat bekerja di industri hiburan lantaran ingin membuka jalannya sendiri sebagai aktris. Ia tak mau menggunakan nama Jungwoo untuk meningkatkan pengaruhnya di industri hiburan.

Mengenal Kim Min Ah

Kim Min Ah memulai kariernya sebagai penyanyi pada Maret 2015. Ia mengawali karier dengan merilis single On a Good Day. Kala itu, ia memakai nama panggung Haru, bukan Kim Min Ah. Ia menandatangani kontrak untuk berpromosi sebagai aktris dengan Woori Actors pada 2021.

Kemampuan akting yang terus berkembang, Kim Min Ah tampil dalam beberapa drama Korea. Adapun drama Korea yang pernah dibintangi Kim Min Ah, antara lain That Day, Us, dan Joy's Love Interaction. Ia juga memainkan peran kecil dalam serial Netflix ternama, My Name.

Kim Min Ah juga tampil dalam acara survival Mnet berjudul I Can See Your Voice. Pada acara tersebut, ia memperkenalkan dirinya dengan nama panggung lain, yaitu Gimpo Liu Yifei. Penampilannya ini yang membuat namanya semakin melambung dalam dunia hiburan Korea Selatan, dikutip Sportskeeda.

Mengutip Koreaboo, sebelum kabar tentang Kim Min Ah yang merupakan kakak Jungwoo, sebenarnya anggota NCT itu telah menyebutkan ia memiliki saudara perempuan. Tapi, ia tidak menjelaskan detail tentangnya. SM Entertainment juga telah mengeluarkan pernyataan singkat yang mengonfirmasi kabar tersebut.

